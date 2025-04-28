İstanbullular dikkat! Poyraz fırtınası için saat verildi: 55 kilo altına uyarı!

Marmara Bölgesi'nde bugün öğle saatlerinde başlayıp Salı gecesine kadar etkili olması beklenen poyraz fırtınası için hem yetkililer hem de İstanbul Valiliği uyarıda bulundu. Ayrıca Havaforum sosyal medya hesaplarından 55 kilogram altında kiloya sahip vatandaşların rüzgardan etkilenebileceği noktasında vatandaşları uyardı.

VALİLİKTEN UYARI

İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi'nde öğle saatlerinden itibaren başlaması beklenen fırtınanın 29 Nisan Salı gecesine etkili olacağını bildirdi.

Fırtınanın salı gecesinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Karaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Denizli çevreleri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat, güneyinde yer yer 70-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Karadeniz bölgesinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

55 KİLO ALTI DİKKAT!

Havaforum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda poyraz fırtınasının kuvvetli olacağını ifade ederek şu görseli paylaştı:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Denizli çevreleri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Çanakalle ve Balıkeir ile Bursa'nın batısında yer yer kısa süreli fırtına (50-70, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.