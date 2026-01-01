HABER

İstanbul’un yüksek kesimleri beyaza büründü

2026 yılının ilk gününde İstanbul’da etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

2026 yılının ilk gününde İstanbul’da etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden yağışla birlikte çatılar, parklar ve yollar karla kaplandı.

Çekmeköy, Sancaktepe, Beykoz ve Ümraniye’nin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar yağışı, sabah saatlerinde kartpostallık manzaralar oluşturdu. Beyaza bürünen mahalleler ve ormanlık alanlar havadan görüntülendi.

Kar yağışıyla birlikte belediye ekipleri muhtemel olumsuzluklara karşı sahada çalışma başlatırken, sürücüler buzlanma riskine karşı uyarıldı.

Kaynak: İHA

