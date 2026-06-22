İstek parça istedi, çalınmayınca dehşet saçtı! 14 yaşındaki Ayaz öldü, 4 kişi yaralandı

Olay, dün akşam saatlerinde Ödemiş ilçesi Emir Mahallesi'ndeki bir ilkokulun bahçesinde meydana geldi. Sezgin B. ile Yağmur S. çiftinin kına gecesinde E.D., pompalı tüfekle eğlenen kalabalığa rastgele ateş açtı.

KENDİ EŞİ DE ARALARINDA! 5 KİŞİYİ VURDU

Saldırganın silahından çıkan saçmalar, Ayaz Çimen, Hüseyin Ö. (23), Hasan B. (30), şüphelinin eşi Ümmühan D. (45) ve Osman Ö.’ye (72) isabet etti.

14 YAŞINDAKİ AYAZ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ayaz Çimen, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

EŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yaralılardan şüphelinin eşi Ümmühan D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu için İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Öte yandan, olay yerinden kaçan E.D., jandarma ekiplerince kırsal alanda yakalandı.

İSTEK PARÇA ÇALINMAYINCA DEHŞET SAÇMIŞ! TUTUKLANDI

Şüpheliyi sorguya alan jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. Ayrıca olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli E.D.’nin (43) jandarmadaki ifadesinde, cezaevindeki ağabeyi için istek parçada bulunduğu ve isteğinin kabul olmaması üzerine ateş açtığını söylediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır