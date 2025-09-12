HABER

İstifa iddiaları gündem oldu! Mansur Yavaş'tan açıklama geldi

Ankara'da Mansur Yavaş ve CHP’li ilçe belediye başkanlarının toplu istifa kararı aldığı iddia edilmişti. Yavaş sosyal medyadan bu iddiaya yanıt verdi. "Bu açıklamayı son kez yapıyorum" diyen Yavaş istifa iddialarını yalanladı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, kendisinin ve Ankara’daki CHP’li ilçe belediye başkanlarının toplu istifa kararı aldığı iddialarını yalanladı.

"BU AÇIKLAMAYI SON KEZ YAPIYORUM"

ABB Başkanı Yavaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bir hesap tarafından yapılan ‘toplu istifa’ iddialarına ilişkin paylaşıma yanıt vererek şunları ifade etti:

“Uydurduğunuz kulislerden, ‘Mansur Yavaş’ın yakın çevresi’ yalanlarından artık bıkmadınız mı? Neyi hedeflediğiniz belli. Fitne, iftira ve algı operasyonu. Bu açıklamayı son kez yapıyorum. Benim ya da basın danışmanımın ağzından çıkmadıkça hiçbir söz, hiçbir kulis haberine itibar etmeyiniz”

12 Eylül 2025
