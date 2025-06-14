HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstinat duvarına çarpan araçta sıkışan 2 kişi kurtarıldı

Tunceli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç istinat duvarına çarptı. Kazada araçta sıkışan iki kişi, olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

İstinat duvarına çarpan araçta sıkışan 2 kişi kurtarıldı

Kaza Tunceli-Elazığ karayolunun Kartallı Çeşme mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç istinat duvarına çarptı. Kazada iki kişi araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay 112 acil sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler sıkışan kişileri bulundukları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

İstinat duvarına çarpan araçta sıkışan 2 kişi kurtarıldı

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem!Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem!
Cinsel istismardan 27 yıl hapis cezası vardı! 'Cinci hoca' yakalandı!Cinsel istismardan 27 yıl hapis cezası vardı! 'Cinci hoca' yakalandı!

Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'ın İsrail'e yolladığı füze, eski Fenerbahçeli Dimitris Itoudis'in evine isabet etti!

İran'ın İsrail'e yolladığı füze, eski Fenerbahçeli Dimitris Itoudis'in evine isabet etti!

İranlı komutanların özel mesajlaşmalar ortaya çıktı!

İranlı komutanların özel mesajlaşmalar ortaya çıktı!

Orta Doğu'da füze savaşı! İsrail ve İran birbirlerini vuruyor

Orta Doğu'da füze savaşı! İsrail ve İran birbirlerini vuruyor

İsrail’de büyük yıkım! İşte Tel Aviv’den gelen son görüntüler

İsrail’de büyük yıkım! İşte Tel Aviv’den gelen son görüntüler

Ali Koç ve Rahmi Koç için görevinden istifa etti!

Ali Koç ve Rahmi Koç için görevinden istifa etti!

İran ABD'yi mi vuracak? Savaş gemileri geliyor...

İran ABD'yi mi vuracak? Savaş gemileri geliyor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.