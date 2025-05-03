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İstismarın böylesi... TikTok fenomeni kadın çocuğunu dakikalarca dudağından öptü!

Sosyal medya skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Son yaşanan olay ise adeta mide bulandıracak cinsten. TikTok fenomeni olduğu belirtilen bir kadının çocuğunu dudağından dakikalarca öptüğü anlar izleyenlere pes dedirtti. Çocuğuna yaşattığı bu anları bir de sosyal medya hesabından paylaşan kadına tepkiler çığ gibi büyüdü.

İstismarın böylesi... TikTok fenomeni kadın çocuğunu dakikalarca dudağından öptü!

Sosyal medyada kullanıcılar kolay yoldan gelir elde etmek amacıyla her geçen gün daha da ilginç durumlara girmekten kendisini alıkoymuyor... Fakat son yaşanan skandal bunlardan biraz daha farklı. Kendisinin TikTok fenomeni olduğu belirtilen bir kadının çocuğuyla yaşadığı mide bulandıran anlar görenleri küplere bindirdi.

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ÇOCUĞUNU DAKİKALARCA DUDAĞINDAN ÖPTÜ

Sabah'ta yer alan habere göre, TikTok'ta bir kadın çocuğunu dudağından dakikalar boyunca öptü.

Bunun üzerine bir de çocuğuna yaşattığı istismar anlarını sosyal medya hesabından paylaştı...

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok istismar
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