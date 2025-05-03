İstismarın böylesi... TikTok fenomeni kadın çocuğunu dakikalarca dudağından öptü!

Sosyal medyada kullanıcılar kolay yoldan gelir elde etmek amacıyla her geçen gün daha da ilginç durumlara girmekten kendisini alıkoymuyor... Fakat son yaşanan skandal bunlardan biraz daha farklı. Kendisinin TikTok fenomeni olduğu belirtilen bir kadının çocuğuyla yaşadığı mide bulandıran anlar görenleri küplere bindirdi.

ÇOCUĞUNU DAKİKALARCA DUDAĞINDAN ÖPTÜ

Sabah'ta yer alan habere göre, TikTok'ta bir kadın çocuğunu dudağından dakikalar boyunca öptü.

Bunun üzerine bir de çocuğuna yaşattığı istismar anlarını sosyal medya hesabından paylaştı...