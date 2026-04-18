İsveç'te İsrail'in saldırılarına protesto

Stockholm'de yapılan protestoda, İsrail'in işgali ve saldırıları kınandı. Göstericiler, uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Stockholm'de İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak planları protesto edildi.

Odenplan Meydanı'nda birçok sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla yüzlerce kişi toplandı. Göstericiler, İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ettiğini vurguladı.

"OKULLAR VE HASTANELER BOMBALANIYOR"

Onlar, Batı Şeria ve Lübnan'daki sivil yerleşim alanlarının hedef alındığını belirtti. Protestocular, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor" yazılı pankartlar taşıdı.

"Okullar ve hastaneler bombalanıyor" sözleri de pankartlarda yer aldı. Göstericiler, gıda kıtlığına son verilmesini talep etti.

Uluslararası topluma müdahale çağrısı yapıldı. Aktivist Rana Qadri, İsrail'in Filistin'deki faaliyetlerinin bir planın parçası olduğunu savundu.

O, bu planın "büyük İsrail" olduğunu ifade etti. Qadri, ateşkes çabalarına dair kuşkularını dile getirdi.

ABD'nin bu süreçteki rolünü eleştirdi. Qadri, İsrail Meclisi'nde alınan idam cezası kararını kınadı.

Uluslararası toplumun sessizliği eleştirildi. İsrail'in, direnişi kırma hedefinde olduğunu vurguladı.

O, reşit olmayanlara idam cezası getirilmesinin şaşırtıcı olmadığını söyledi. Dünya tepkisinin yetersiz olduğu ifade edildi.

Eğer benzer bir yasa Müslüman bir ülkeden gelseydi, tepkilerin farklı olacağı belirtildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

