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İsveç'te okula silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var... 'Uzak durun' uyarısı geldi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
04.02.2025 16:07
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İsveç'in Örebro kentinde bir okula silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. İsveç polisi ilk açıklamasında yaralıların durumunun belli olmadığını belirtti. Öte yandan bölge halkına da 'okulun çevresinden uzak durun' uyarısı yapıldı.

İsveç'te okula silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var... 'Uzak durun' uyarısı geldi

İsveç'te bir okula silahlı saldırı düzenlendi. İsveç polisi 5 yaralı olduğunu ve durumların henüz belli olmadığını duyurdu. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

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'UZAK DURUN' ÇAĞRISI

İsveç polisi, Stockholm'ün yaklaşık 200 kilometre batısındaki Örebro kentindeki bir okula silahlı saldırı düzenlendiğini ve 5 kişinin vurulduğunu belirtti. Yetkililer, bölge sakinlerine okul çevresinden uzak durmaları çağrısında bulunurken, yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi.

İNCELEME BAŞLATILDI

İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, yetkililerle yakın temas halinde olduklarını ve olayla ilgili inceleme başlattıklarını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
polis İsveç saldırı
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