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İsveç'te terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlusu gözaltına alındı

İsveç'te, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Shiyar Ali'nin polis tarafından 11 Mayıs'ta gözaltına alındığı ortaya çıktı. Gavle Dagbladet (GD) gazetesinin haberine göre, İsveç İstihbarat Teşkilatı (SEPO) görevlilerinin evine baskın yaptığı Ali'nin bilgisayar ve dijital materyallerine el konuldu.

İsveç'te terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlusu gözaltına alındı

GD gazetesinin ulaştığı SEPO yetkilileri, bu tür operasyonlar hakkında medyaya bilgi vermediklerini ve açıklama yapmayacaklarını söyledi. Gazete, Ali'nin ters kelepçeyle gözaltına alındığı fotoğrafı servis ederken, Ali'den haber alınmadığını ve nerede tutulduğunun bilinmediğini yazdı.

Ali, yaklaşık 400 bin avro kara para akladığı şüphesiyle 16 Ocak 2023'te Stockholm Nacka Bölge Mahkemesine çıkarılmıştı.

YARDIM PARALARINI SÖZDE PKK/YPG OFİSİNDEN GETİRMİŞ

Ali'nin "Suriye'nin kuzeyi için toplanan yardımlar olduğunu" iddia ettiği parayı araçla 27 Ekim 2017 tarihinde Almanya'nın Köln ve Bonn kentleri arasında bulunan Troisdorf ilçesindeki sözde PKK/YPG ofisinden getirdiği ortaya çıkmıştı.

İsveç polisi, 2017'de başkent Stockholm'ün Nacka bölgesinde bulunan ve Avrupa'da terör örgütü PKK/YPG'nin propagandasını yapan Newroz TV (Aryen) kanalına baskın yapmış, kanalda 400 bin avro ele geçirmiş ve Shiyar Ali hakkında "evrakta sahtecilik ve kara para aklamak" suçundan soruşturma başlatmıştı. Nacka Bölge Mahkemesi 18 Nisan 2024'te Ali'yi bu suçlamadan beraat ettirmişti.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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İsveç
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