İsveç'ten Trump'ın kararına yanıt! "Boyun eğmeyeceğiz"

Kristersson, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin yeni gümrük vergisi kararına ilişkin geri adım atmayacaklarını kaydederken, şu ifadeleri kullandı:

"Şantaja boyun eğmeyeceğiz. Danimarka ve Grönland'ı ilgilendiren konularda sadece Danimarka ve Grönland karar verir. Ben her zaman ülkemin ve müttefik komşularımızın arkasında duracağım. Bu, şu an işaret edilenlerden çok daha fazla ülkeyi ilgilendiren bir Avrupa Birliği (AB) meselesidir. İsveç şu anda ortak bir yanıt için diğer AB ülkeleri, Norveç ve Birleşik Krallık ile yoğun görüşmeler yürütüyor."

AVRUPA ÜLKELERİNE GÜMRÜK VERGİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle: Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı.

Grönland'a giden söz konusu 8 Avrupa ülkesi için 1 Şubat 2026'dan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran 2026'dan sonra vergi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını belirten Trump, Grönland'ın tamamen ve eksiksiz olarak satın alınmasına ilişkin bir anlaşmaya varılana kadar oranın böyle kalacağını bildirmişti.