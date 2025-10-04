HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İsviçre'den Gazze adımı! "Desteklemeye hazırız"

İsviçre, İsrail ile Filistin arasında iki devletli çözüme dayalı adil ve kalıcı bir barışa doğru atılacak her türlü somut adımı desteklemeye hazır olduğunu bildirdi.

İsviçre'den Gazze adımı! "Desteklemeye hazırız"

İsviçre Dışişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için ateşkes planına ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, ABD'nin, Gazze'deki çatışmaların sona erdirilmesi önerisinin temel unsurlarının artık tüm taraflarca prensipte onaylandığı belirtilerek, "Bu, barışa gerçek bağlılığı göstermek için önemli bir fırsat sunuyor." ifadesi kullanıldı.

Taraflara gecikmeden ve uluslararası hukuka tam saygı göstererek ilerleme çağrısı yapılan paylaşımda, tüm esirlerin serbest bırakılması, çatışmaların sona erdirilmesi ve Gazze'ye engelsiz insani erişimin sağlanmasının acil öncelikler olması gerektiği vurgulandı.

"HER TÜRLÜ SOMUT ADIMI DESTEKLEMEYE HAZIRIZ"

Paylaşımda, "İlgili tüm arabuluculara teşekkür ediyoruz. İki devletli çözüme dayalı adil ve kalıcı bir barışa doğru atılacak her türlü somut adımı desteklemeye hazırız." ifadesine yer verildi.

Hamas, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Trump da yaptığı açıklamada, "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
4 bin yıllık tarihin kalbinde yeni bir kapı!4 bin yıllık tarihin kalbinde yeni bir kapı!
Sağlık Bakanlığı'nda işçi ve personel alımı heyecanı: Başvurular devam ediyorSağlık Bakanlığı'nda işçi ve personel alımı heyecanı: Başvurular devam ediyor

Anahtar Kelimeler:
İsviçre Gazze
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.