İtalya Başbakanı Meloni, Gazze'deki soykırıma ortak olduğu iddiasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikayet edildi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, kendisi ve Savunma Bakanı Guido Crosetto ile Dışişleri Bakanı Antonio Tajani hakkında İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği soykırım suçuna ortak oldukları iddiasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) şikayette bulunulduğunu açıkladı.

İtalya Başbakanı Meloni, Gazze'deki soykırıma ortak olduğu iddiasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikayet edildi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) şikayet edildi. Meloni, kendisi ve Savunma Bakanı Guido Crosetto ile Dışişleri Bakanı Antonio Tajani hakkında İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği soykırım suçuna ortak oldukları iddiasıyla UCM'ye şikayette bulunulduğunu açıkladı.

Meloni, şikayet edilenler arasında İtalyan havacılık ve savunma şirketi Leonardo'nun Genel Müdürü Roberto Cingolani'nin de olabileceğini aktardı.

İtalya Başbakanı Meloni, Gazze deki soykırıma ortak olduğu iddiasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi ne şikayet edildi 1

MELONİ'DEN ŞİKAYET ŞAŞKINLIĞI

Meloni, "Dünyada veya tarihte buna benzer başka bir vaka olduğunu sanmıyorum" ifadelerini kullanarak, şikayeti kimin veya kimlerin yaptığı hakkında ayrıntı vermedi.

Meloni, hakkındaki soykırıma ortak olma suçlamasına şaşırdığını çünkü herkesin İtalya'nın 7 Ekim'den sonra İsrail'e yeni silah sevkiyatı yapmadığını bildiğini söyledi.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

