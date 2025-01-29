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İtalya Başbakanı Meloni'ye UCM'den soruşturma

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
29.01.2025 09:56
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından aranan Libyalı üst düzey bir polis memurunun İtalya'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılıp ülkesine gönderilmesi nedeniyle adli soruşturma başlatıldı. Meloni karar sonrası yaptığı açıklamada, "Özellikle milletin güvenliği söz konusu olduğunda İtalyanları savunma yolunda devam etmek niyetindeyim” dedi.

İtalya Başbakanı Meloni'ye UCM'den soruşturma

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, sosyal medya platformlarından yaptığı video paylaşımında, eline geçen cumhuriyet savcısı Francesco Lo Voi imzalı soruşturma bildirimi kağıdını göstererek, Libyalı Najeem Osema Almasri Habish'in geçen hafta serbest bırakılması ve ülkesine gönderilmesiyle ilgili suça yardım ve yataklık ile kamu kaynaklarını kötüye kullandığı iddiasıyla soruşturma bildirimi aldığını belirtti.

'MİLLETİ SAVUNACAĞIM' MESAJI

Meloni, “Bana şantaj yapılamaz. Beni korkutamazsınız. Özellikle milletin güvenliği söz konusu olduğunda İtalyanları savunma yolunda devam etmek niyetindeyim” dedi.

Meloni, Adalet Bakanı Carlo Nordio, İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ve istihbarattan sorumlu Başbakanlık Müsteşarı Alfredo Mantovano'ya da benzer soruşturma bildirimi geldiğini bildirdi.

Kaynak: DHA

Anahtar Kelimeler:
İtalya Libya Uluslararası Ceza Mahkemesi soruşturma
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