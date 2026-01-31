HABER

İtalya'da göstericiler ile polis arasında çatışma yaşandı! Polis aracı ateşe verildi

İtalya'nın kuzeyindeki Torino kentinde, bir sosyal merkezin boşaltılması dolayısıyla düzenlenen yürüyüşte göstericiler ile polis arasında çatışma yaşandı.

İtalya'da göstericiler ile polis arasında çatışma yaşandı! Polis aracı ateşe verildi

İtalya'da kamuoyunda "Askatasuna" adıyla bilinen Torino kentinde 1996'dan bu yana sosyal merkez olarak kullanılan bir binanın, emniyet güçlerince 18 Aralık 2025'te boşaltılması bugün kentte bir kez daha protesto edildi.

İlk olarak 20 Aralık 2025'te meydanlara inen göstericiler, bugün geniş katılımlı bir protesto yürüyüşü daha düzenledi. Bu yürüyüşün de son bölümünde aralık ayındaki gösterideki gibi olaylar çıktı.

Yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı bugünkü yürüyüşte, bir grup gösterici boşaltılan sosyal merkez binasına yürümek isteyince güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldi.

Regina Margherita Caddesi’nde göstericilerden bir grubun, taş, ses çıkaran patlayıcı maddeler ve şişeleri atmasıyla başlayan olaylarda, güvenlik güçleri, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su sıkarak göstericilere müdahale etti.

POLİS ARACI ATEŞE VERİLDİ

Bazı göstericiler yollara barikatlar kurmak için çevredeki restoranların sandalyelerini, masalarını ve de büyük çöp kutularını devirdi. Bazı çöp kutuları ateşe verildi.

Olaylar sırasında 1 polis aracının da ateşe verildiği görüldü.

Polisle göstericilerin çatıştığı olaylar sırasında çevredeki pek çok park halindeki araç da zarar gördü.
Kaynak: AA

