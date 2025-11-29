İtalyan Erasmus öğrencileri Gümüşhane’de pestil-köme ustası oldu

İtalya’dan Gümüşhane’ye gelen Erasmus öğrencileri, Gümüşhane’nin yöresel pestil-köme yapım aşamalarını yerinde inceleyerek, kendi ürünlerini yaptı. O anlar renkli görüntülere sahne oldu.

Gümüşhane Mareşal Çakmak Sosyal Bilimler Lisesi, Erasmus programı kapsamında İtalya’nın Genova kentinden gelen 12 öğrenci ve 2 öğretmene ev sahipliği yaptı. Bir haftalık programda kültür gezilerinden çok üretim atölyesi öne çıkarılırken, öğrencilerin en çok ilgi gösterdiği etkinlik pestil-köme yapım atölyesi oldu. Gümüşhane Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir üretim tesisine giden İtalyan öğrenciler Gümüşhane’nin coğrafi işaretli lezzetlerinin kaynatılması, serilmesi ve kurutulması gibi aşamaları yerinde gördü. Öğrencilerin tesiste pestil ve köme yapımına yardım etmesi de renkli anlara sahne oldu.

"KÜLTÜRÜMÜZÜ TANIYIP ÇOK ÖZEL DENEYİMLER KAZANIYORLAR"

Projenin öncülüğünü yapan Mareşal Çakmak Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce öğretmeni Funda Kuvvet Yılmaz, "Aslında biz bu projeye eTwinning projesi olarak başladık. Hocamız İtalya’dan bulunan bir okuldan ortağımızdı. Sonrasında kendileri yurtdışında gidecek okul aradıklarını söylediler ve biz de buraya davet ettik. Bir hafta Gümüşhane’de bizimle olacaklar, 12 İtalyan öğrenci ve 2 öğretmen ile birlikte hem eğitim öğretim hem de kültürel faaliyetlerle birlikte güzel bir hafta geçireceğiz. Türk kültürü deyince aklımıza yemek kültürü geliyor. Gümüşhane’de de tabi ki pestil-köme tatlılarımız var. Biz bunları tanıtmak istedik. Atölye aşamasını, tadını ve nasıl yapıldığını görmeleri için farklı bir etkinlik olsun istedik. Sadece okul için değil okul dışında da bir çalışma yapmak istedik. Bence gayet iyi üstesinden geliyorlar. Dün de geleneksel Türk okçuluğunu denediler orada da çok iyiydiler. Kültürümüzü tanıyıp güzel deneyimler kazanıyorlar" dedi.

Proje ortaklarından İtalyan öğretmen Silvia Gaggero da, "Biz daha önce Funda hoca ile birlikte bir projede çalıştık 2 yıl önce. Burada olmaktan çok mutluyum. İnsanlar çok cana yakın, arkadaş canlısı, güzel vakit geçiriyoruz. Ben yaparken biraz zorlandım ama öğrencilerim gayet iyiydi" diye konuştu.

"SÜREÇ BİRAZ KARIŞIK AMA YAPIMI KOLAYDI"

Türkiye’ye ve Gümüşhane’ye gelmekten duydukları memnuniyeti dile getiren İtalyan öğretmen Chiara Saracco , "Bu biraz keşfetmekle alakalı bir durum. Bu ürünleri gelip burada tecrübe etmek çok farklı, tatmak ayrı güzeldi. Süreç biraz karışık ancak buradaki yapım aşaması kolaydı" ifadelerini kullandı.

İtalyan öğrenci Margherita Ferraro ise, "Genelde tatlıdan çok hoşlanmıyorum ama bu tatlı çok hoşuma gitti çok sevdim. İlk önce malzemeyi içerisine koyduk ve katladık" ifadelerini kullandı.

"KENTİMİZİN YÖRESEL LEZZETLERİNİ TANIMALARINI İSTEDİK

İtalyan öğrencileri tesislerine davet eden Ahmet Atalay, "Öğrencilerimiz tarihi ve turistik yerleri gezmişken biz de Gümüşhane’nin yöresel lezzetlerini tanısınlar diye fabrikamıza davet ettik. Geldiler, imalat aşamasını gördüler hatta kendileri yaptılar. Margarita bu kısımda çok iyiydi" dedi.

İtalyan öğrenci Anna Paola Maffei, "Buraya pestillerin nasıl yapıldığını görmeye geldim. İçeriğinin ne olduğunu bilmiyorum ama nasıl yapıldığını öğrendim" dedi.

Pestili yapmakta zorlandığını söyleyen öğrenci Aurora Hyseni, "İtalya’nın Cenova kentinden buraya geldim farklı kültürleri keşfetmek amacıyla ve pestil yapmak için buradayım. İtalya’da böyle bir tatlımız yok gerçekten çok güzel ve yapması zor. Türkiye ve Gümüşhane çok güzel. Geldiğim için çok mutluyum" diye konuştu.