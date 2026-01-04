Bilinen en eski itfaiye teşkilatının Antik Roma dönemine dayandığı bilinmektedir. Tarihçilere göre imparator Augustus, Milattan Önce 24 yılında Roma’da yer alan yedi adet itfaiye istasyonuna 600 kişiden oluşan bir kamu itfaiye teşkilatı kurdurmuştur. 1666 yılındaki Büyük Londra Yangını’ndan sonra itfaiye birimleri on yedinci yüzyıldan itibaren sigorta şirketleri tarafından yeniden kurulmuştur. Daha sonraki yıl ise ilk itfaiye ekipleri kurulmaya başlanmıştır.

Türkiye’de ise itfaiye teşkilatı ilk kez 1714 yılında Osmanlı İmparatorluğu döneminde kurulmuştur. Bu teşkilat yeniçeri ocağına bağlı olarak kurulmuş olan Dergahı Ali Tulumbacı Ocağı olarak adlandırılmıştır. 1826 yılında yeniçeri ocağı kaldırılınca ordu içinde yangıncı tabu isminde bir itfaiye teşkilatı oluşturulmuştur.

İtfaiye araçları neden kırmızı renktedir?

Tüm itfaiye araçları dünya genelinde ortak olarak kırmızı renktedir. Renk olarak kırmızının seçilmesi elbette bir tesadüf değildir. Bu renk acil durumları simgeleyen bir renk olarak kabul edilmiş ve bu durum bir tür geleneğe dönüşmüştür. Ancak bazı özel durumlar söz konusu olduğu zaman farklı renklerde itfaiye araçları da görülebilmektedir. Örnek olarak havaalanı itfaiye araçları sarı ya da yeşil renkler kullanılarak da üretilebilmektedir. Bu özel durumun nedeni havaalanlarında kırmızı rengin arka planda kaybolma olasılığıdır. Bu yüzden de sarı ve yeşil gibi yüksek kontrast oluşturacak olan renkler tercih edilebilmektedir.

İtfaiye araçlarında kırmızı rengin tercih edilmesinin geniş bir tarihi vardır. Araçların renklerinin seçimi geçmişe dayanır ve birçok unsur bu renk seçimine neden olmuştur. Yangınlarla mücadele etmenin ilk zamanlarında yangın malzemeleri için standart bir renk kullanılmamıştır. İtfaiye teşkilatları beyaz, yeşil, mavi gibi renkler kullanılmışlardır. Ancak kırmızı renk zaman ilerledikçe tercih edilir hale gelmiştir.

Kırmızı rengin birçok arka planda belirgin bir şekilde öne çıkabilme özelliği ve acil durumların kırmızı renk ile ilişkilendirilmiş olması itfaiye araçlarında kırmızı rengin tercih edilmesine neden olmuştur. Bu renk kültürel bakımdan da dünyanın dört bir yanında aynı anlama gelmektedir. Tehlike, dikkat, acil durum, önem gibi anlamlar ile ilişkilendirilen kırmızı renk itfaiye araçlarının hedefleri ve acil olma durumları ile bağlantılı olarak bu araçlarda tercih edilen bir renk olmuştur.

Sadece psikolojik ya da kültürel olarak değil işlevsel olarak da kırmızı renk oldukça önemli kabul edilmektedir. Kırmızı rengin standart bir hale gelmiş olması insanların itfaiye araçlarının tanınmasını ve hızlı bir şekilde görüşmesini fark edilmesini sağlamıştır.

İtfaiye araçlarında kırmızı rengin tercih edilmesi birçok farklı unsurun bir araya gelmesi ile bilinçli olarak yapılmış bir tercihtir. Kırmızı rengin anlamları, psikolojik, kültürel, işlevsel özellikleri sayesinde bu renk itfaiye araçlarında kullanılmaktadır.