İTÜ'deki görüntüler gündem olmuştu! Rektörlük açıklama yaptı

İTÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada, ülkenin ve dünyanın geleceğini şekillendirecek 2024-2025 akademik yılı mezunları tebrik edilerek, törenin temel amacının büyük coşkuyu paylaşmak olduğu kaydedildi.

"KABUL EDİLEMEZ"

Açıklamada, "Ancak bu süreçte yaşanan ve üniversitemizin temel değerleri üzerine yeniden düşünmemizi gerektiren bazı gelişmeleri de kurumsal bir olgunlukla ele almak sorumluluğumuzdur. Üniversitemiz eleştirel düşüncenin ve farklı fikirlerin özgürce ifade edildiği, toplumsal değerlere ise azami saygı gösteren bir kurumdur. Mezuniyet törenimizde savunduğumuz değerlere tamamen aykırı şekilde, bir grup mezun öğrencimizin açtığı ve kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'den bir ayetin yer aldığı pankartın fiziki müdahaleyle engellenmeye çalışılması, kabul edilemez bir tahammülsüzlük örneğidir. Bu konuda üniversitemiz tarafından tüm hukuki süreçler titizlikle yürütülecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

"ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Bir düşünceye, yaşam tarzına veya inanca katılmamak ne kadar doğal bir haksa, bu farklılığa tahammül edemeyip onu zor kullanarak susturmaya çalışmanın da İTÜ'nün iki buçuk asırlık birikimine aykırı olduğu vurgulanan açıklamada, demokratik protesto ve eleştiri hakkı ile bir ifadeyi şiddet veya fiziki güç kullanarak engellemek arasında çok net bir ayrım olduğu ve bu ikinci tutumun asla kabul edilemeyeceği aktarıldı.

Rektörlük makamının siyasi görüşü, yaşam tarzı, inancı veya düşüncesi ne olursa olsun tüm öğrencilerin rektörlüğü olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"En temel görevimiz, hiçbir ayrım gözetmeksizin her bir öğrencimizin kendisini bu ailenin değerli bir parçası olarak gördüğü ve güvende hissettiği, adil, özgür ve saygılı bir kampüs ortamını tesis etmektir. Yaşanan bu olaylardan ders çıkararak, farklılıklarımızla bir arada yaşama kültürümüzü daha da güçlendirmek için tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bilimin ve aklın ışığında, ülkemize ve insanlığa hizmet etme hedefiyle yola çıkan tüm mezunlarımızın yolu açık olsun."

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır