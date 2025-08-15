HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İvrindi'de traktör yandı, geriye demir yığını kaldı

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde traktör yangını meydana geldi.

İvrindi'de traktör yandı, geriye demir yığını kaldı

Olay İvrindi ilçesinin Evciler Mahallesinde meydana geldi. Evciler mahallesinde çiftçinin evinin bahçesinde park halinde duran traktör bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Yangın ihbarı üzerine itfaiye ekipleri yanan traktöre müdahale ederek, söndürdü. Uzun süre sonra söndürülen traktör ve ekipmanların kullanılamaz oldukları görüldü. Traktörün lastik ve plastik aksamları yanarak, sadece demir iskeletin kaldığı görüldü. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği açıklandı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bolu’da seyir halindeki midibüs alev alev yandıBolu’da seyir halindeki midibüs alev alev yandı
Manisa'da yürek ısıtan görüntüler! İtfaiye ekipleri kalp masajı yaparak kediyi kurtardıManisa'da yürek ısıtan görüntüler! İtfaiye ekipleri kalp masajı yaparak kediyi kurtardı

Anahtar Kelimeler:
Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında oran verdi: 'Üzerine çıkma ihtimali yok'

Canlı yayında oran verdi: 'Üzerine çıkma ihtimali yok'

'Ne söylediysem hepsi çıktı' diyen deprem uzmanı kritik bölgeyi işaret etti: '7 üzeri her an olabilir'

'Ne söylediysem hepsi çıktı' diyen deprem uzmanı kritik bölgeyi işaret etti: '7 üzeri her an olabilir'

Sektör devi iflas etti, alacaklılar sıraya girdi!

Sektör devi iflas etti, alacaklılar sıraya girdi!

Alaska'daki görüşmelere 'SSCB' yazılı bir kıyafetle geldi

Alaska'daki görüşmelere 'SSCB' yazılı bir kıyafetle geldi

Şebnem Bursalı hakkında bomba iddia: "Ödül verdirdi, milyonlarca TL harcandı"

Şebnem Bursalı hakkında bomba iddia: "Ödül verdirdi, milyonlarca TL harcandı"

Bir dönem konuşma metnini yırtmıştı... Aynı karede buluştular

Bir dönem konuşma metnini yırtmıştı... Aynı karede buluştular

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.