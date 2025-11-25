HABER

İYİ Parti'de üst düzey istifa: Alpaslan Yüce günler sonra yeni açıklama paylaştı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Alpaslan Yüce partiden istifa ettiğini duyurdu. Yüce istifa açıklamasında gerekçesine de yer verdi.

Alpaslan Yüce, sosyal medya hesabından, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı ve Ar-Ge Eğitim ve Siyaset Akademisi Başkanlığı görevinden ayrılmasına ve partiden istifa etmesine ilişkin açıklama yayımladı.

"ZAMAN ZAMAN NET BİR VİZYON OLUŞTURMAYI GÜÇLEŞTİRDİ"

İYİ Partinin merkez parti olma iddiasının zaman içinde yerini daha dar, reaksiyoner ve konjonktürel bir siyasal pozisyona bıraktığını belirten Yüce, "İYİ Partinin merkez sağ ile milliyetçi çizgiler arasında denge kurma çabası, zaman zaman net bir vizyon oluşturmayı güçleştirmiştir. Bu durum, seçmen nezdinde bir güven sorunu yaratmaktan öte, parti içi işleyişte de fikirlerin içeriğinden ziyade kim tarafından dile getirildiğine göre değerlendirilmesine yol açmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

"BU KARAR, BİR KIRGINLIĞIN DEĞİL, SİYASETİN ANLAMINA OLAN İNANCIMIN GEREĞİ"

Yüce, şunları kaydetti: "Zaman içinde ülkemizin karşı karşıya bulunduğu sorunların çözümüne dair uzun vadeli ve bütüncül bir program geliştirme gayretimizin, yer yer kısa vadeli ve tepkisel yaklaşımların gölgesinde kaldığını gözlemledim. Bu nedenle İYİ Partide sürdürdüğüm Genel Başkan Yardımcılığı görevimden ve parti üyeliğimden istifa etme kararı aldım. Bu karar, bir kırgınlığın değil, siyasetin anlamına, kurumsal akla ve ilkesel tutarlılığa olan inancımın gereğidir. Anlayışım gereği, siyasetçinin görevi, kişisel konfor alanını korumak değil, bu ülke ve değerleri savunmak pahasına sorumluluk üstlenmektir. Türkiye'nin geleceğine ilişkin umut, yalnızca iktidar değişiminde değil, siyaset kültürünün dönüşümündedir. Bu dönüşüm, partiler arası rekabetten çok, partilerin kendi içlerindeki ilkesel yenilenme kapasitesiyle mümkün olacaktır. İnanıyorum ki, demokratik temsilin gerçek anlamda kökleşmesi, siyasetin popülist dalgalardan arınıp kurumsal akla ve etik sorumluluğa dayanmasıyla sağlanacaktır."

Kaynak: AA

