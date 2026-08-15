İYİ Parti'li isim 20 kişiyle damadının evini bastı! "Bahçe kapısından atlayıp saldırdılar"

Olay, 13 Ağustos’ta Kızıltepe ilçesi merkez Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Eşiyle sorun yaşayan Muhammed Nakşioğlu’nun evi, akşam saatlerinde kayınpederi İYİ Parti İlçe Başkanı Fahrettin Cevheroğlu ile çocukları ve akrabalarından oluşan yaklaşık 20 kişilik grupla basıldı. Tartışma sonrası Muhammed Nakşioğlu darbedilirken, o anlar evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, grubun demir kapıdan atlayarak evin avlusuna girdikleri ve ev sahibi Muhammed Nakşioğlu’nu darbettiği anlar yer aldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye götürülen ve tedavisinin ardından darp raporu alan Muhammed Nakşioğlu, güvenlik kamerası görüntüleriyle polis merkezine giderek suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Fahrettin Cevheroğlu gözaltına alındı.

‘ÖNCE TEHDİT, SONRA DARBETTİLER’

Olay gününü anlatan Muhammed Nakşioğlu, gereken tedbirlerin alınmasını isteyerek, “Eşimin babası Fahrettin Cevheroğlu'nun 'Biz onu döveceğiz, bırakın, ona ulaşalım, yani onu elimize geçirelim' şeklindeki beyanları kamera kayıtlarında da mevcut. Sesli şekilde bana ve aileme yönelik ağır küfürler etti. Sonrasında bahçe kapısının üzerinden atladılar ve bana saldırmaya başladılar” dedi.

Saldırı sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldığını belirten Nakşioğlu, “Adli raporumda yaralanmalarımın basit bir müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu belirtilmektedir. Tişörtümde kesik ve karın bölgemde yara mevcut, bu da adli raporda mevcuttur. Başıma bir şey geldikten sonra değil, gelmeden önce gerekli tedbirlerin alınmasını istiyorum” diye konuştu.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır