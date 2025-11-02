İYİ Parti lideri Dervişoğlu: "Cumhuriyeti yıktırtmayacağız"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Eskişehir’deki 4’üncü Olağan İl Kongresi’ne katıldı. Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde düzenlenen kongreye Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun ile Şükrü Kuleyin, İYİ Parti Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Bursa milletvekilleri Hasan Toktaş ve Selçuk Türkoğlu ile partinin il başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Tek liste ile gidilen kongrede mevcut başkan Serdar Ulucan yeniden il başkanlığına seçildi.

"CUMHURİYETİ YIKTIRTMAYACAĞIZ"

Burada konuşan Müsavat Dervişoğlu, “Ne demişlerdi bizlere; herhangi bir pazarlık yok, örgüt silah bırakacak, Türkiye'de barış olacak. Örgüt silahını yakacak, Türkiye'de barış olacak. Herhangi bir pazarlık yok, örgütle masaya oturulmayacak. Türkiye neyi konuşuyor bugünlerde peki. Abdullah Öcalan'a komisyon gidecek, ziyarette bulunacak mı, onu konuşuyor. Neyi konuşuyor Türkiye bugünlerde; Abdullah Öcalan, bak lafı da yumuşatıyorlar, umut hakkı üzerinden özgürlüğüne kavuşturulacak mı? Bir siyasi af durumu söz konusu olabilecek mi? Örgüt neyi söylüyor; ‘Abdullah Öcalan serbest bırakılmadan biz silahları bırakmayız’ diyor. Biz sadece bunların niyetlerini ifşa ediyoruz. Yapmak istediklerinin neye mal olacağını anlatmaya çalışıyoruz. Türkiye elbette ki 3-5 tane eşkıyanın ya da onları destekleyen emperyalist güçlerin mücadelesiyle yıkılacak kadar ucuz bir devlet değildir, biz bunu biliyoruz. Biz bunu biliyoruz ama tartışılmaz değerlerimizin, tartışma masasına yatırılması suretiyle aşındırılmasına rıza göstermediğimizi ifade etmek amacıyla karşı çıktığımızı dile getiriyoruz. Bizim söylediğimiz bir şey yok. Biz zaten en başında söylemişiz, kardeşim daha ne söyleyeceğiz? Cumhuriyeti yıktırtmayacağız. Bu büyük milleti böldürtmeyeceğiz. Kardeşliğimize zarar verdirip, diriltmeyeceğiz. Bu meseleler tartışılsın istiyorlar. Hiç boş yere tartışmayın. Eğer gücünüz yetiyorsa yaşama geçirin. Bakın ben söylüyorum; Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Abdullah Öcalan’ı getirtip konuşturacağını zanneden varsa, Uzun Çarşı boydan boya gelsinler, öyle konuşsunlar” ifadelerini kullandı.

"ALMANYA’NIN ALDIĞI UÇAK BİZİM ALDIĞIMIZDAN 235 MİLYON PAUNT UCUZ"

Almanya’nın Eurofighter Typhoon uçaklarını çok daha ucuza aldığını söyleyen Dervişoğlu, “Bu memlekette uçak alıyorlar. Neden arttıramıyor ki asgari ücreti? Fırsat bulamıyor, İngiliz'e uçak parası ödemekten. Hep başka şeylerle meşgul edildi Türkiye. Ben o gerçeklere işaret etmek istiyorum. Asgari ücreti nasıl 45 bin lira, 50 bin lira yapacaklar ki? İngiltere'den 20 tane uçak aldık. Aynı uçaklardan 20 tane de Almanya aldı. Almanya'nın almış olduğu uçak, ben şimdi size rakamlarını vereceğim, bizim aldığımızdan 235 milyon paunt ucuz ya. Düşünebiliyor musunuz, 235 milyon paunt. Adamlar 165 milyona almışlar, biz 400 milyona almışız. 20 tane uçak için bu fakir milletin cebinden çıkacak olan paranın Türk lirası karşılığı 263 milyar. Bu para kimin cebine giriyor diye sormayacak mıyız? Böyle bir durumda susacak mıyız biz şimdi? Soruyorum size. Aracıların cebine. Almanya 20 uçak almış bunlardan, 3,3 milyar paunt vermiş. Türkiye 20 uçak almış, 8 milyar paunt vermiş ya. Bir Alman uçağı 165 milyon paunta alıyor, Türkiye aynı uçağı 400 milyon paunta alıyor ya. Bu, bu nasıl bir iştir ya? Bu millet buna nasıl sessiz ve seyirci kalsın?”

"ESKİŞEHİR’İN NADİR ELEMENTLERİ TÜRK MİLLETİNE EMANETTİR"

Dervişoğlu, Eskişehir'in Beylikova ilçesinde bulunan nadir toprak elementleriyle ilgili tartışmalara da değinerek, “Eskişehir'in nadir elementleri Eskişehir'le birlikte, büyük Türk milletine emanettir. Tek kişinin kararı ve imzasıyla yabancılara satılmasına rıza mı gösterelim sevgili Eskişehirliler? Susalım mı buna? Elbette ki hayır” dediKaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır