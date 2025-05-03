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İYİ Partili Mehmet Aslan'dan Sırrı Süreyya Önder paylaşımı: "Tam Türkçülük gününde Allah aldı canını"

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefat haberinin ardından İYİ Partili Mehmet Aslan'dan paylaşım geldi.

İYİ Partili Mehmet Aslan'dan Sırrı Süreyya Önder paylaşımı: "Tam Türkçülük gününde Allah aldı canını"
Mustafa Fidan

Kaldırıldığı hastanede 18 gün boyunca yoğun bakımda kalan ve yaşam mücadelesi veren DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti.

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PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR GELDİ

Önder'in vefat haberinin ardından, birçok siyasetçi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak başsağlığı mesajlarını aktardı.

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İYİ PARTİLİ MEHMET ARSLAN: "TAM TÜRKÇÜLER GÜNÜNDE..."

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İYİ Partili Mehmet Arslan, "Allah taksiratını affetsin, tam Türkçülük gününde Allah aldı canını" ifadelerini kullandı.

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Sırrı Süreyya Önder Mehmet Arslan İYİ Parti
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