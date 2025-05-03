İYİ Partili Mehmet Aslan'dan Sırrı Süreyya Önder paylaşımı: "Tam Türkçülük gününde Allah aldı canını"

Kaldırıldığı hastanede 18 gün boyunca yoğun bakımda kalan ve yaşam mücadelesi veren DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti.
Önder'in vefat haberinin ardından, birçok siyasetçi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak başsağlığı mesajlarını aktardı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İYİ Partili Mehmet Arslan, "Allah taksiratını affetsin, tam Türkçülük gününde Allah aldı canını" ifadelerini kullandı.
Allah taksiratını affetsin,— Mehmet Aslan 🇹🇷 (@Aslnmhmt) May 3, 2025
tam Türkçülük gününde Allah aldı canını.
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