İYİ Partili Taşçı'dan, Yeni Partili Akdoğan'a çerçeve yasa tepkisi: "Evet dendiği için bunları yaşıyor gazilerimiz"

Özlük haklarının iyileştirilmesini talep eden er şehit yakınları ve gaziler Güvenpark'ta oturma eylemi gerçekleştiriyor. Günlerdir süren eyleme dün sabah saatlerinde polis müdahalesi gerçekleştirildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından bazı milletvekilleri Güvenparak'a gelerek gazilere destek oldu. Bu isimler arasında İYİ Parti Milletvekili Selcan Taşçı ve Yeni Parti Milletvekili Umut Akdoğan da yer aldı.

TAŞÇI, AKDOĞAN'IN ELİNİ SIKMADI: "ÇERÇEVE YASAYA EVET DENDİĞİ İÇİN BUNLARI YAŞIYOR GAZİLERİMİZ"

Burada ikili arasında yaşananlar ise dikkat çekti. Akdoğan, selamlaşmak için Taşçı'ya elin uzattı. Taşçı ise Akdoğan'ın elini havada bıraktı. Akdoğan'ın elini sıkmayan Taşçı, "Çerçeve yasaya evet dendiği için bunları yaşıyor gazilerimiz" dedi ve tepki gösterdi.

AKDOĞAN'DAN AÇIKLAMA: "BAZI SİYASİLER ORAYI ŞOV ALANINA ÇEVİRMEYE ÇALIŞTILAR"

Öte yandan Akdoğan, gazilerin kendisine tepki gösterdiği yönündeki iddialarla ilgili olarak da açıklama yaptı.

Akdoğan paylaşımında şunları söyledi:



"Tweetleri yeni okuyorum. Bana tepki olduğu falan yazılmış bazı hesaplarda. Külliyen yalan.

Önce genç bir kızımız geldi yanıma tepki gösterdi. Gaziler hemen araya girdi. Yapma, biz vekilimizi seviyoruz, böyle bir şey istemeyiz dediler. Yanında bir genç elinde telefonla çekim yapıyordu. Gaziler, bize zarar verir, sil bunu, istemeyiz böyle görüntüler dediler. Rica ettiler gençler de sildi. (Önceki tweetlere bkz.)

Sonra bazı siyasiler orayı bir şov alanına çevirmeye çalıştılar. Yine araya şehit yakınları ve gaziler girdi. Şov başladıkça gazilerimiz “emsal özlük hakkımız” diye slogan attı. (Önceki tweetlere bkz.) Gazilerin arasına oturdum. Sohbet ettik. Bir konuyu bana anlattılar. Bunu herkes bilmeli dediler. Basını çağırdık konuyu birlikte açıkladık. (Önceki tweetlere bkz.)

En sonda da il başkanımız, ilçe başkalarımız ve bir genel başkan yardımcımız geldi. Ben ayrılıyorum, isteğiniz nedir diye sordum. Artık arabaya doğru yürürken yine aynı siyasiler seslerini yükseltti. Sanki kaçmışım izlenimi vermek istediler ki yine şehit yakınları ve gaziler kendilerine tepki gösterdi. Oysa müsade istedim, gidiyordum. (Önceki tweetlere bkz.)

Tümüne Erdem Çerçioğlu başta olmak üzere tüm gaziler ve şehit yakınları tanıktır. Ez cümle bir tek gazi, şehit yakını bugün bana tepki göstermedi. Siyasi rant devşirmek isteyenlere ekmek çıkmadı. Gerisi… Siyasi profesyonellerin işleri. Video oyunları. Lafı güzaf…