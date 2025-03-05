HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. İyot damlası nedir, nasıl kullanılır? İyot damlası ne işe yarar? İyot damlası faydaları ve zararları

İyot damlası nedir, nasıl kullanılır? İyot damlası ne işe yarar? İyot damlası faydaları ve zararları

Ferhan Petek Ferhan Petek
28.02.2025 19:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsan vücudu için gerekli olan birçok mineral vücut tarafından kendi kendine üretilebilir. Ancak iyot her ne kadar insan sağlığı için gerekli ve faydalı olsa da vücut tarafından üretilemez. Bu yüzden takviye olarak dışarıdan besin yolu ile alınmalıdır.

İyot damlası nedir, nasıl kullanılır? İyot damlası ne işe yarar? İyot damlası faydaları ve zararları

İçindekiler

  • İyot damlası nedir?
  • İyot damlası nasıl kullanılır?
  • İyot damlası ne işe yarar? İyot damlası faydaları nelerdir?
  • İyot damlası ne için kullanılır?
  • İyot damlası ne renk olur?

Tiroid hormonlarının yapılması için gerekli olan iyot, büyüme, gelişim, vücudun enerjiyi nasıl kullandığı, kemik ve beynin gelişimi için son derece önemlidir. Günlük olarak alınması gereken iyot oranı metabolizmanın ihtiyacına ya da kişinin yaşına göre değişkenlik gösterebilir. İyot kaynaklarının başında deniz ürünleri, et ve süt ürünleri gelir.

İyot damlası nedir?

Son zamanlarda adı çok sık duyulan iyot damlası vücudun ihtiyacı olan iyotu takviye olarak kolayca alabilmek için kullanılan bir sıvı takviye ürünüdür. İnsan vücudunda günlük olarak alınması gereken iyotun takviye olarak vücuda girmesini sağlar. Bir insanın hayatının farklı dönemlerine ya da durumlarına göre alması gereken günlük iyot miktarı Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ-WHO) açıklamasına göre şu şekildedir:

  • Bebekler 90 mikrogram
  • Çocuklar (6 - 12 yaş arası) 120 mikrogram
  • Çocuklar ( 12 yaş) 150 mikrogram
  • Ergen ve yetişkin bireyler 150 mikrogram
  • Hamileler ve emziren anneler 250 mikrogram

İyot damlası nasıl kullanılır?

Özellikle soğuk havalarda mutlaka alınması tavsiye edilen iyot takviyesi damla olarak kullanılabilir. C vitamini ile etkileşimi bulunduğu için aralarında birkaç saat olmalıdır ve vitamin alımı ile iyot alımı arasında en az 2 saat bırakılmalıdır.

İyot damlası 1 hafta süre boyunca 1 günde 2 damla olarak alınabilir. Çocuklar için bu miktarın günde bir damla olması önerilir. Hasta olma riskine karşılık bir yudum suya bir damla iyot damlası eklenerek tüketilebilir.

İyot damlası ne işe yarar? İyot damlası faydaları nelerdir?

İnsanların günlük iyot ihtiyaçlarını kendi vücutları iyot üretemediği için dışardan takviye yolu ile almaları gerekir. Bu gereksinimi karşılamak için üretilen iyot damlası doktora danışılarak doktorun uygun gördüğü miktarlarda ve sıklıkta tüketilebilir.

İyot damlası faydaları ile bilinse de yanlış, bilinçsiz ve aşırı kullanımı çeşitli sorunlara neden olabilir. Eksikliği birçok belirti ile kendini gösteren iyot fazla olması halinde de zararı dokunabilir. En sık görülen iyot damlası zararlarının başında tiroid nodülü bulunan hastaların nodüllerinin etkinleşmesi ve fazla hormon salgılanması gelir.

İyot damlası ne için kullanılır?

İyot damlası insanların ihtiyaç duyduğu iyot eksikliğini gidermek için takviye olarak kullanılır. Eksikliği nodül oluşumu ve guatr gibi rahatsızlıklara neden olabilen iyot damlası sayesinde eksikliği tamamlar ancak gereğinden fazla da alınmamalıdır.

İyot damlası ne renk olur?

Kloroform, karbon disülfür, karbon tetraklorür ve kloroformda kolayca çözünerek mor çözeltiler oluşturan iyot suda az çözünür. Suda az çözünerek sarı renkte bir çözelti meydana getirir. İyot damlası alınırken rengine dikkat edildiği kadar ürünün kutusu üzerinde yer alan QR kod da okutulmalı ve ürünün sertifikası görüntülenerek teyit edilmelidir.

Sır perdesi aralandı! Üniversiteli Melek'in ölüm nedeni belli olduSır perdesi aralandı! Üniversiteli Melek'in ölüm nedeni belli oldu
Trump kavgaya devam ediyor, telefon görüşmesini paylaştıTrump kavgaya devam ediyor, telefon görüşmesini paylaştı
Anahtar Kelimeler:
sağlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ali Koç onay verdi! O transferi bitiriyor...

Ali Koç onay verdi! O transferi bitiriyor...

ABD ve Çin'den dünyayı tedirgin eden açıklamalar! "Savaşa hazırız"

ABD ve Çin'den dünyayı tedirgin eden açıklamalar! "Savaşa hazırız"

Yunus Akgün, Florya'ya veda etti!

Yunus Akgün, Florya'ya veda etti!

Trump kavgaya devam ediyor, telefon görüşmesini paylaştı

Trump kavgaya devam ediyor, telefon görüşmesini paylaştı

Yavaş'tan Adnan Beker açıklaması: "Niye öyle emanet etti bilmiyorum"

Yavaş'tan Adnan Beker açıklaması: "Niye öyle emanet etti bilmiyorum"

Oğlu böbrek hastası, kendisi kanser!

Oğlu böbrek hastası, kendisi kanser!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.