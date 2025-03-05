İyot damlası nedir, nasıl kullanılır? İyot damlası ne işe yarar? İyot damlası faydaları ve zararları

Tiroid hormonlarının yapılması için gerekli olan iyot, büyüme, gelişim, vücudun enerjiyi nasıl kullandığı, kemik ve beynin gelişimi için son derece önemlidir. Günlük olarak alınması gereken iyot oranı metabolizmanın ihtiyacına ya da kişinin yaşına göre değişkenlik gösterebilir. İyot kaynaklarının başında deniz ürünleri, et ve süt ürünleri gelir.

İyot damlası nedir?

Son zamanlarda adı çok sık duyulan iyot damlası vücudun ihtiyacı olan iyotu takviye olarak kolayca alabilmek için kullanılan bir sıvı takviye ürünüdür. İnsan vücudunda günlük olarak alınması gereken iyotun takviye olarak vücuda girmesini sağlar. Bir insanın hayatının farklı dönemlerine ya da durumlarına göre alması gereken günlük iyot miktarı Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ-WHO) açıklamasına göre şu şekildedir:

Bebekler 90 mikrogram

Çocuklar (6 - 12 yaş arası) 120 mikrogram

Çocuklar ( 12 yaş) 150 mikrogram

Ergen ve yetişkin bireyler 150 mikrogram

Hamileler ve emziren anneler 250 mikrogram

İyot damlası nasıl kullanılır?

Özellikle soğuk havalarda mutlaka alınması tavsiye edilen iyot takviyesi damla olarak kullanılabilir. C vitamini ile etkileşimi bulunduğu için aralarında birkaç saat olmalıdır ve vitamin alımı ile iyot alımı arasında en az 2 saat bırakılmalıdır.

İyot damlası 1 hafta süre boyunca 1 günde 2 damla olarak alınabilir. Çocuklar için bu miktarın günde bir damla olması önerilir. Hasta olma riskine karşılık bir yudum suya bir damla iyot damlası eklenerek tüketilebilir.

İyot damlası ne işe yarar? İyot damlası faydaları nelerdir?

İnsanların günlük iyot ihtiyaçlarını kendi vücutları iyot üretemediği için dışardan takviye yolu ile almaları gerekir. Bu gereksinimi karşılamak için üretilen iyot damlası doktora danışılarak doktorun uygun gördüğü miktarlarda ve sıklıkta tüketilebilir.

İyot damlası faydaları ile bilinse de yanlış, bilinçsiz ve aşırı kullanımı çeşitli sorunlara neden olabilir. Eksikliği birçok belirti ile kendini gösteren iyot fazla olması halinde de zararı dokunabilir. En sık görülen iyot damlası zararlarının başında tiroid nodülü bulunan hastaların nodüllerinin etkinleşmesi ve fazla hormon salgılanması gelir.

İyot damlası ne için kullanılır?

İyot damlası insanların ihtiyaç duyduğu iyot eksikliğini gidermek için takviye olarak kullanılır. Eksikliği nodül oluşumu ve guatr gibi rahatsızlıklara neden olabilen iyot damlası sayesinde eksikliği tamamlar ancak gereğinden fazla da alınmamalıdır.

İyot damlası ne renk olur?

Kloroform, karbon disülfür, karbon tetraklorür ve kloroformda kolayca çözünerek mor çözeltiler oluşturan iyot suda az çözünür. Suda az çözünerek sarı renkte bir çözelti meydana getirir. İyot damlası alınırken rengine dikkat edildiği kadar ürünün kutusu üzerinde yer alan QR kod da okutulmalı ve ürünün sertifikası görüntülenerek teyit edilmelidir.