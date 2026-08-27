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Şanlıurfa’da yolcu otobüsleri çarpıştı: 13 yaralı

Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü nedeniyle Bitlis’in Ahlat ilçesindeki kutlama programına katıldıktan sonra Osmaniye’ye dönen vatandaşları taşıyan otobüsün aynı yönde ilerleyen yolcu otobüsüne arkadan çarpması sonucu 13 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’da yolcu otobüsleri çarpıştı: 13 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Siverek ilçe çıkışında meydana geldi. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü nedeniyle Bitlis’in Ahlat ilçesindeki kutlama programına katıldıktan sonra Osmaniye’ye dönen vatandaşları taşıyan otobüs, aynı yönde ilerleyen yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Şanlıurfa’da yolcu otobüsleri çarpıştı: 13 yaralı 1

İKİ YOLCU OTOBÜSÜNÜN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 13 KİŞİ YARALANDI

Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralanan Münir T., Ayşe Ö., Mehmet G., Osman Ö., Ümmühan Ayşe D., Nebi K., Zeynep D., Ömer K., Mehmet Ç., Abdullah Zübeyir K., Fatma G., Şule C. ve Eren C.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Şanlıurfa’da yolcu otobüsleri çarpıştı: 13 yaralı 2

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazadan yara almadan kurtulan diğer yolcular ise olay yerine çağrılan başka otobüslerle kent merkezine götürüldü.

Şanlıurfa’da yolcu otobüsleri çarpıştı: 13 yaralı 3

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Malazgirt kaza otobüs
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