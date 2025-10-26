İzinsiz define arayanlara suçüstü

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet" suçuna yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Çaldıran ilçesi Umuttepe Mahallesi kırsal kesiminde gerçekleştirilen operasyonla V.Ç. (37), B.Ç. (35) ve N.Ç. (28) isimli şahıslar izinsiz define ararken suçüstü yakalanmışlardır. Şüphelilerle birlikte; 1 adet dedektör, 1 adet kazma ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheliler N.E. (41), Y.D.(37) hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefetten adli işlem yapılmıştır. Güvenlik güçlerimiz tarafından kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.Kaynak: İHABu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır