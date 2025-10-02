HABER

İzmir 02 Ekim Perşembe Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 2 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle güneşli geçecek.

Sıcaklık 27°C civarında olacak. Bu güzel havayı fırsat bilerek açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz.

3 Ekim Cuma günü hava koşulları değişecek. Orta kuvvetli yağmurlar bekleniyor. Sıcaklıklar 15°C ile 22°C arasında olacak. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysiler almanız faydalıdır.

4 Ekim Cumartesi günü bölgesel düzensiz yağmurlar devam edecek. Sıcaklıklar 14°C ile 21°C arasında seyredecek. Bu tür hava koşullarında trafikte dikkatli olmalısınız. Su birikintilerinden kaçınmak önemlidir.

5 Ekim Pazar günü ise hava açacak. Güneşli bir gün bekleniyor. Sıcaklıklar 12°C ile 23°C arasında olacak. Bu gün açık hava etkinlikleri için ideal bir fırsat sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarındaki ani değişikliklere hazırlıklı olmalısınız. Bu, sağlığınızı ve güvenliğinizi korumak için önemlidir. Yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek ıslanmaktan korur.

Trafikte dikkatli olmak ve hız limitlerine uymak olası kazaların önüne geçebilir. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi koruyun. Bu önlemler, hem sağlığınızı hem de güvenliğinizi artırır.

