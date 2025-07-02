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İzmir 02 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava sıcaklıklarının 36°C civarında olması bekleniyor.

İzmir 02 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

İzmir'de 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava sıcaklıklarının 36°C civarında olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 36°C ile 38°C arasında değişecek. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli olacak.

Sıcak günlerde, öğle saatlerinde dışarıda kalmak zorunda olanların bol su içmesi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde şapka ve güneş kremi kullanarak cilt korunmalıdır. Sıcak havalarda klima veya vantilatör gibi serinletici cihazlar rahatlama sağlayacaktır.

Yüksek sıcaklıklarda, yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları olanların dikkatli olmaları önerilir. Mümkünse serin ortamlarda kalmaları önemlidir. Aşırı sıcaklar sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle çocukların ve yaşlıların düzenli olarak su içmeleri ve aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmaları gerekmektedir.

Sıcak hava koşullarına karşı alınacak önlemler, kişisel sağlığı korumaya yardımcı olur. Bu önlemler yazın tadını daha güvenli bir şekilde çıkarmamızı sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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