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İzmir 03 Haziran Salı hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir 03 Haziran Salı hava durumuna göre, sabah saatlerinde sıcaklık 30°C, gece ise 17°C civarında olacak.

İzmir 03 Haziran Salı hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

İzmir'de 3 Haziran 2025 Salı günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklıkların 17°C ile 30°C arasında değişmesi bekleniyor. Bu durum, yaz mevsiminin başladığını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 4 Haziran Çarşamba günü sıcaklıklar 18°C ile 32°C arasında olacak. 5 Haziran Perşembe günü ise sıcaklıkların 19°C ile 34°C arasında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, yazın tipik sıcaklık aralıklarına uygun.

Bu dönemde, öğle saatlerinde güneşe maruz kalmamak önemlidir. Güneş ışınları dik açıyla geldiği için koruyucu önlemler almak gereklidir. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle su kaybını önlemek için bol su içmek de faydalıdır. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmek yararlıdır. Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, sağlığınızı korur. Böylece yazın tadını daha rahat çıkarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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