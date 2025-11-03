HABER

İzmir 03 Kasım Pazartesi Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 3 Kasım'da hava durumu hafif bulutlu geçecek. Öğle saatlerinde rüzgar hızı 28 km'ye ulaşacak. Sıcaklık gün boyunca 23°C civarında seyredecek. Yakın günlerde hava koşullarında büyük bir değişiklik beklenmiyor. 4 Kasım'da hava 25°C'ye yükselecek. 5 Kasım'da hafif bulutlu bir hava etkili olacak. Dışarı çıkarken hafif mont almanız önerilir. Açık hava etkinliklerinde rüzgara dikkat edilmeli.

İzmir'de 3 Kasım Pazartesi hava durumu sabah saatlerinde hafif bulutlu. Öğle saatlerinde rüzgar etkisini artıracak. Rüzgarın hızı saatte 28 km'ye ulaşacak. Gün boyunca sıcaklıklar 23°C civarında seyredecek. Akşam saatlerinde hafif bir serinlik hissedilecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 4 Kasım Salı günü sıcaklıklar 25°C'ye çıkacak. Güneşli bir hava hakim olacak. 5 Kasım Çarşamba günü hava sıcaklığı 23°C civarında kalacak. Hafif bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. 6 Kasım Perşembe günü sıcaklık 22°C'ye düşecek. Bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor. 7 Kasım Cuma günü hava sıcaklığı 22°C civarında kalacak. Kısmen güneşli bir hava öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılımandır. Sabah ve akşam saatlerinde hafif serinlikler yaşanabilir. Dışarı çıkarken hafif bir mont veya ceket almanız iyi olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık hava etkinlikleri planlarken dikkatli olmalısınız. Rüzgarın etkisini göz önünde bulundurmalısınız. Gün içinde güneşli saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanmanız önemlidir. Cildinizi bu şekilde koruyabilirsiniz.

