İzmir 04 Kasım Salı Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 4 Kasım 2025 Salı günü, kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Hava sıcaklıkları 14°C ile 26°C arasında değişecek. Bu durum, mevsim normallerine uygun bir seyir izlemektedir. Nem oranı %75 civarında olacak. Rüzgar batı yönünden saatte 5.6 km hızla esecek. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 5 Kasım Çarşamba günü, hava parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklıklar 12°C ile 24°C arasında seyredecek. 6 Kasım Perşembe günü ise hava açık olacak. O gün sıcaklıklar 10°C ile 20°C arasında değişecek. Nem oranı ve rüzgar hızında önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

Bu dönemde hava kasvetli olmayacak. Genellikle ılıman ve stabil şartlar hakim olacak. Nem oranı yüksek olduğu günlerde, dikkatli olunmalıdır. Kalp ve solunum rahatsızlığı olanlar için dışarıda uzun süre kalmamaları önerilir. Sabah ve akşam saatlerinde serin hissedilebilir. Kat kat giyinmek ve yanınızda bir ceket bulundurmak faydalı. Gün içinde güneşli saatlerde, güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Cilt sağlığınızı korumak için önlem almak şart.