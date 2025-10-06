HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İzmir 06 Ekim Pazartesi Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 6 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu kısmen güneşli olacak.

İzmir 06 Ekim Pazartesi Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

İzmir'de 6 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 26°C'ye kadar yükselebilir. Gün boyunca sıcaklık 18°C ile 26°C arasında değişecek. Salı günü ise yer yer sağanak yağışların beklentisi var. En yüksek sıcaklık 22°C, en düşük sıcaklık 13°C olacak. Hava daha serin ve nemli bir hale gelecek. Çarşamba günü de sağanak yağışlar devam edecek. Sıcaklıklar 18°C ile 13°C arasında daha da düşecek. Perşembe günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 20°C ile 13°C arasında olacak. Cuma günü hava daha bulutlu hale gelecek. Sıcaklıklar 23°C ile 13°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Su geçirmez giysiler de tercih edebilirsiniz. Sıcaklıkların düştüğü günlerde kat kat giyinmek önerilir. Bu, vücut ısınızı korumanıza yardımcı olur. Soğuk algınlığı riskini azaltır. Yağışlı günlerde yollar kaygan olabilir. Bu nedenle trafikte dikkatli olmalısınız. Alınacak bu önlemler sağlığınızı korur. Ayrıca günlük aktivitelerinizi daha rahat gerçekleştirmenizi sağlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türk vatandaşları İsrail'de kaldı! Dışişleri son durumu duyurduTürk vatandaşları İsrail'de kaldı! Dışişleri son durumu duyurdu
Diyarbakır’da silahlı kavga: 1 yaralıDiyarbakır’da silahlı kavga: 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.