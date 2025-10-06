İzmir 06 Ekim Pazartesi Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 6 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 26°C'ye kadar yükselebilir. Gün boyunca sıcaklık 18°C ile 26°C arasında değişecek. Salı günü ise yer yer sağanak yağışların beklentisi var. En yüksek sıcaklık 22°C, en düşük sıcaklık 13°C olacak. Hava daha serin ve nemli bir hale gelecek. Çarşamba günü de sağanak yağışlar devam edecek. Sıcaklıklar 18°C ile 13°C arasında daha da düşecek. Perşembe günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 20°C ile 13°C arasında olacak. Cuma günü hava daha bulutlu hale gelecek. Sıcaklıklar 23°C ile 13°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Su geçirmez giysiler de tercih edebilirsiniz. Sıcaklıkların düştüğü günlerde kat kat giyinmek önerilir. Bu, vücut ısınızı korumanıza yardımcı olur. Soğuk algınlığı riskini azaltır. Yağışlı günlerde yollar kaygan olabilir. Bu nedenle trafikte dikkatli olmalısınız. Alınacak bu önlemler sağlığınızı korur. Ayrıca günlük aktivitelerinizi daha rahat gerçekleştirmenizi sağlar.