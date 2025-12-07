İzmir 07 Aralık Pazar Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 7 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık, en düşük 10.2°C ve en yüksek 16°C arasında değişecek. Nem oranı %67 olacak. Rüzgar hızı 12.1 km/saat olarak bekleniyor. Gün doğumu saati 08:18, gün batımı saati ise 17:52'dir.

8 Aralık Pazartesi günü hava sıcaklıklarının 10°C civarında olması bekleniyor. Hava koşulları kapalı ve bulutlu olacak. 9 Aralık Salı günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar yine 10°C civarında seyredecek. 10 Aralık Çarşamba günü hava bulutlu olacak. Sıcaklıkların 10°C civarında olması öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşulları serin kalacak. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek iyi bir fikir. Yanınızda şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek olacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yolculuk yaparken dikkatli olunması önemli. Görüş mesafesi azalabilir. Trafik kurallarına özen gösterilmesi gereklidir. Rüzgar hızının orta seviyelerde olması bekleniyor. Açık alanlarda bulunanlar, rüzgarın etkilerine karşı hazırlıklı olmalıdır.