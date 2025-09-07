HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İzmir 07 Eylül Pazar Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 7 Eylül 2025 Pazar günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 32°C civarına ulaşacak. Gece sıcaklığı ise 22°C seviyelerinde seyredecek. Nem oranı gündüz %20-22, gece %62-73 arasında değişecek. Rüzgar, gündüz saatlerinde kuzeyden 17-18 km/saat hızla esecek. Gece ise 10-12 km/saat hızla kuzeydoğudan esmesi bekleniyor.

İzmir 07 Eylül Pazar Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 8 Eylül Pazartesi günü gündüz sıcaklığı 31°C, gece sıcaklığı 20°C olarak tahmin ediliyor. 9 Eylül Salı günü sıcaklıkların 30°C civarında olması bekleniyor. 10 Eylül Çarşamba günü hava sıcaklığının 32°C'ye yükseleceği öngörülüyor.

Bu sıcak ve güneşli hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve plaj ziyaretleri için uygundur. Yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranları nedeniyle güneşte kalma süresini sınırlamak önemlidir. Bol su tüketilmesi önerilir. Rüzgarın kuzeyden esmesi, deniz kenarındaki aktivitelerde dalga koşullarını etkileyebilir. Denize girmeyi planlayanların dikkatli olmaları gerekir. Ayrıca sabah ve akşam serinliğini göz önünde bulundurarak hafif bir mont veya ceket almak faydalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özgür Özel'den çok konuşulacak kurultay çıkışı! Kılıçdaroğlu ile görüşmesini de anlattıÖzgür Özel'den çok konuşulacak kurultay çıkışı! Kılıçdaroğlu ile görüşmesini de anlattı
Bursa'da otomobille elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ağır yaralıBursa'da otomobille elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İlk +18 konserleri sosyal medyayı salladı! Sahna kıyafetleri ve dansları olay oldu

İlk +18 konserleri sosyal medyayı salladı! Sahna kıyafetleri ve dansları olay oldu

Savcı katilinin babası: "Çok uğraştım, oğlumu ondan koparamadım"

Savcı katilinin babası: "Çok uğraştım, oğlumu ondan koparamadım"

Herkesi ters köşe yaptı! Okan Buruk'tan canlı yayında Hakan Çalhanoğlu açıklaması

Herkesi ters köşe yaptı! Okan Buruk'tan canlı yayında Hakan Çalhanoğlu açıklaması

Özgür Özel'den çok konuşulacak kurultay çıkışı! Kılıçdaroğlu ile görüşmesini de anlattı

Özgür Özel'den çok konuşulacak kurultay çıkışı! Kılıçdaroğlu ile görüşmesini de anlattı

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan için gözaltı kararı!

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan için gözaltı kararı!

Yasak aşk iddiası cinayetle sonuçlanmıştı! Başkomiser hakkında adli kontrol

Yasak aşk iddiası cinayetle sonuçlanmıştı! Başkomiser hakkında adli kontrol

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.