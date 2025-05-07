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İzmir 07 Mayıs Çarşamba hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir 07 Mayıs Çarşamba hava durumu belli oldu. İzmir'de bugün hava durumu değişken olacak.

İzmir 07 Mayıs Çarşamba hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Bugün, 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü, İzmir'de hava durumu değişken olacak. Gün boyunca bulutlu ve güneşli aralıklar görülecek. Sıcaklık 17°C ile 29°C arasında değişecek. Nem oranı %59 civarında kalacak. Bu durum, günün ilerleyen saatlerinde gök gürültülü yağış ihtimalinin olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha stabil hale gelecek. 8 Mayıs Perşembe günü, sıcaklık 18°C ile 31°C arasında olacak. Güneşli bir gün yaşanması öngörülüyor. 9 Mayıs Cuma günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 22°C ile 32°C arasında olacak. 10 Mayıs Cumartesi günü ise çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 17°C ile 30°C arasında seyredecek.

Bu dönemde, hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Özellikle 7 Mayıs'taki olası yağışlara karşı bir şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Diğer günlerde, güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması önerilir. Sıcak havalarda bol su içerek vücudu nemli tutmak önemlidir. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı kat kat giyinmek ve gerektiğinde katları çıkarıp giymek pratik olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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