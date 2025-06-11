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İzmir 11 Haziran Çarşamba Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir 11 Haziran Çarşamba hava durumu güneşli ve yüksek sıcaklıklarla geçecektir.

İzmir 11 Haziran Çarşamba Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

İzmir'de 11 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu, güneşli ve yüksek sıcaklıklarla geçecektir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 34°C'ye kadar çıkması bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık ise 22°C civarında olacak. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalarına yaklaştığımızda İzmir için tipik bir hava durumunu göstermektedir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecektir. 12 Haziran Perşembe günü hava sıcaklığının 36°C'ye ulaşması bekleniyor. 13 Haziran Cuma günü sıcaklık 35°C civarında seyredecek. 14 Haziran Cumartesi günü ise hava sıcaklığının 34°C civarında olması tahmin ediliyor. Bu dönemde hava koşullarının sıcak ve güneşli olması, yaz mevsiminin tipik özelliklerindendir.

Sıcak hava koşullarında, özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önem taşır. Gölgelik alanlarda dinlenmek, bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek aşırı ısınmayı önlemeye yardımcı olur. Ayrıca, güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak ve gerektiğinde güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığı için faydalıdır. Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, hem konforlu hem de sağlıklı bir gün geçirmenizi sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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