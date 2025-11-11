İzmir 11 Kasım Salı hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 11 Kasım 2025 Salı günü hava koşulları değişken olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 15°C civarında seyredecek. Öğleye doğru sıcaklık 19°C'ye yükselecek. Öğleden sonra ise sıcaklık düşerek akşam saatlerinde 12°C seviyelerine inecek. Nem oranı sabah %63 olacak. Öğle saatlerinde %50'ye kadar düşecek. Akşam saatlerinde ise %79'a yükselecek. Rüzgar güneybatıdan esecek. Sabah 8 km/sa, öğle 11 km/sa ve öğleden sonra 24 km/sa hızla esecek. Akşam saatlerinde rüzgar hızının azalması bekleniyor.

12 Kasım Çarşamba günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 16°C civarında seyredecek. 13 Kasım Perşembe günü hava yine kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar biraz daha düşecek ve 14°C seviyelerine gerileyecek. 14 Kasım Cuma günü de hava kısmen güneşli kalacak. Sıcaklık 12°C civarında olacak.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerindeki sıcaklık düşüşlerini göz önünde bulundurmalısınız. Kat kat giyinmek, yanınızda bir mont bulundurmak faydalı olacaktır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde rüzgarın hızlanabileceğini unutmamalısınız. Rüzgarlı havalara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Gün içinde hava sıcaklıkları değişkenlik gösterecek. Kat kat giyinmek pratik bir çözüm olacaktır. Ayrıca, nem oranındaki değişkenlik cildinizi etkileyebilir. Nemlendirici kullanmak önerilir. Gözlerinizi güneşten korumak için uygun gözlükler takmalısınız.