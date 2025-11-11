HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İzmir 11 Kasım Salı hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 11 Kasım 2025 Salı günü hava koşulları değişken olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 15°C civarında seyredecek. Öğleye doğru sıcaklık 19°C'ye yükselecek. 12 Kasım Çarşamba günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 16°C civarında seyredecek. İşte detaylar...

İzmir 11 Kasım Salı hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 11 Kasım 2025 Salı günü hava koşulları değişken olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 15°C civarında seyredecek. Öğleye doğru sıcaklık 19°C'ye yükselecek. Öğleden sonra ise sıcaklık düşerek akşam saatlerinde 12°C seviyelerine inecek. Nem oranı sabah %63 olacak. Öğle saatlerinde %50'ye kadar düşecek. Akşam saatlerinde ise %79'a yükselecek. Rüzgar güneybatıdan esecek. Sabah 8 km/sa, öğle 11 km/sa ve öğleden sonra 24 km/sa hızla esecek. Akşam saatlerinde rüzgar hızının azalması bekleniyor.

12 Kasım Çarşamba günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 16°C civarında seyredecek. 13 Kasım Perşembe günü hava yine kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar biraz daha düşecek ve 14°C seviyelerine gerileyecek. 14 Kasım Cuma günü de hava kısmen güneşli kalacak. Sıcaklık 12°C civarında olacak.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerindeki sıcaklık düşüşlerini göz önünde bulundurmalısınız. Kat kat giyinmek, yanınızda bir mont bulundurmak faydalı olacaktır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde rüzgarın hızlanabileceğini unutmamalısınız. Rüzgarlı havalara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Gün içinde hava sıcaklıkları değişkenlik gösterecek. Kat kat giyinmek pratik bir çözüm olacaktır. Ayrıca, nem oranındaki değişkenlik cildinizi etkileyebilir. Nemlendirici kullanmak önerilir. Gözlerinizi güneşten korumak için uygun gözlükler takmalısınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eşini çocuklarının gözü önünde başından vurdu, suçu hakime attıEşini çocuklarının gözü önünde başından vurdu, suçu hakime attı
Bahçeli'den gündem yaratacak 'Cumhur İttifakı' mesajıBahçeli'den gündem yaratacak 'Cumhur İttifakı' mesajı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'deki 4.9'luk deprem sonrası çarpıcı açıklama

Balıkesir'deki 4.9'luk deprem sonrası çarpıcı açıklama

10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Beşiktaş ve Galatasaray'dan bahis oynayan futbolcular var! Necip Uysal, Ersin Destanoğlu, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı... Oyuncuları kaç maç ceza bekliyor? İşte o kural!

Beşiktaş ve Galatasaray'dan bahis oynayan futbolcular var! Necip Uysal, Ersin Destanoğlu, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı... Oyuncuları kaç maç ceza bekliyor? İşte o kural!

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

İslam Memiş'ten altın çıkışı! 'Tam olarak bitmedi' Bu hafta için fiyat verdi

İslam Memiş'ten altın çıkışı! 'Tam olarak bitmedi' Bu hafta için fiyat verdi

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.