İzmir 12 Ekim Pazar Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 12 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 12°C ile 22°C arasında değişecek. 13 Ekim Pazartesi ve 14 Ekim Salı günlerinde hava kısmen bulutlu ve sıcaklıklar 11°C ile 23°C arasında seyredecek. 15 Ekim Çarşamba günü ise güneşli bir hava bekleniyor. Bu dönemde hava koşulları ılıman ve dışarı çıkarken kalın giyinmek faydalı olacaktır. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ya da güneş gözlüğü kullanmanız önerilir.

İzmir'de 12 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu, açık ve güneşli. Gün boyunca sıcaklık 12°C ile 22°C arasında değişecek. Nem oranı %74 civarında. Rüzgar hızı ise 2.6 km/saat olacak. Gün doğumu saati 07:17, gün batımı saati 18:38 olarak hesaplandı.

13 Ekim Pazartesi günü hava durumu kısmen bulutlu ve güneşli. Sıcaklık 11°C ile 23°C arasında değişecek. 14 Ekim Salı günü hava sıcak olacak. Sıcaklıklar 12°C ile 23°C arasında seyredecek. 15 Ekim Çarşamba günü yine güneşli olacak. Sıcaklıklar 13°C ile 24°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha düşük olabilir. Özellikle sabah erken saatlerde dışarı çıkarken kalın giyinmek faydalı. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka ya da güneş gözlüğü kullanmalısınız. Cilt sağlığınız için bu önemlidir. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere dikkat etmelisiniz. Kat kat giyinmek rahatlığınızı artırır. Gerektiğinde bu katları çıkarabilir veya giyebilirsiniz.

hava durumu İzmir
