İzmir 15 Ekim Çarşamba Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 15 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 16°C ile 25°C arasında değişecek. Nem oranı %76 civarında kalacak. Rüzgar hafif olacak ve kuzey yönlerinden esecek. Bu koşullar dışarıda vakit geçirmek için uygun.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında büyük bir değişiklik beklenmiyor. 16 Ekim Perşembe günü yüksek bulutlar arasında güneş görünmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 13°C ile 24°C arasında seyredecek. 17 Ekim Cuma günü bulutlu ve güneşli bir hava durumu öngörülüyor. Sıcaklık 15°C ile 24°C arasında değişecek. 18 Ekim Cumartesi günü ise puslu güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 16°C ile 25°C arasında devam edecek.

Bu dönemde hava genel olarak ılıman ve stabil olacak. Dışarıda vakit geçirecekler için hafif bir mont veya ceket almak faydalı olabilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar biraz daha düşük olabilir. Ayrıca, güneş ışığından faydalanmak isteyenler güneş koruyucu kullanmalı. Bol su içmek de önerilir. Rüzgar hafif olacağından açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz.