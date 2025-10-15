HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İzmir 15 Ekim Çarşamba Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 15 Ekim 2025 Çarşamba, açık ve güneşli bir hava ile karşılanıyor. Sıcaklık 16°C ile 25°C arasında değişirken, nem oranı %76 civarında kalacak. Rüzgarın hafif esmesi, dışarıda vakit geçirmek için ideal bir ortam sunuyor. Önümüzdeki günler için de benzer sıcaklıklar ve hava koşulları bekleniyor. Bu dönem, özellikle güneş ışığından faydalanmak isteyenler için avantajlı olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir zamandasınız.

İzmir 15 Ekim Çarşamba Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

İzmir'de 15 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 16°C ile 25°C arasında değişecek. Nem oranı %76 civarında kalacak. Rüzgar hafif olacak ve kuzey yönlerinden esecek. Bu koşullar dışarıda vakit geçirmek için uygun.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında büyük bir değişiklik beklenmiyor. 16 Ekim Perşembe günü yüksek bulutlar arasında güneş görünmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 13°C ile 24°C arasında seyredecek. 17 Ekim Cuma günü bulutlu ve güneşli bir hava durumu öngörülüyor. Sıcaklık 15°C ile 24°C arasında değişecek. 18 Ekim Cumartesi günü ise puslu güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 16°C ile 25°C arasında devam edecek.

Bu dönemde hava genel olarak ılıman ve stabil olacak. Dışarıda vakit geçirecekler için hafif bir mont veya ceket almak faydalı olabilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar biraz daha düşük olabilir. Ayrıca, güneş ışığından faydalanmak isteyenler güneş koruyucu kullanmalı. Bol su içmek de önerilir. Rüzgar hafif olacağından açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hem suçlu hem güçlü! Ters yönden girdi, söyledikleri pes dedirttiHem suçlu hem güçlü! Ters yönden girdi, söyledikleri pes dedirtti
Ters yönden girdi, söyledikleri pes dedirttiTers yönden girdi, söyledikleri pes dedirtti

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.