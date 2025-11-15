İzmir 15 Kasım Cumartesi Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 15 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 17°C civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 14°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzey yönlerinden hafif esecek. Nem oranı ise %76 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik olmayacak. 16 Kasım Pazar günü sıcaklık 17°C olacak. 17 Kasım Pazartesi günü ise sıcaklık 17°C ile 18°C arasında öngörülüyor. Bu süre zarfında hava genellikle açık ve güneşli kalacak.

Bu dönemde hava koşulları dışarıda vakit geçirmek için uygun görünüyor. Gündüz hafif bir üst kat giysiyle dolaşmak rahat olacaktır. Akşam saatlerinde bir ceket veya hırka almak faydalı olacaktır. Rüzgarın hafif olması açık hava etkinlikleri için elverişli bir ortam sağlıyor. Yüksek nem oranı sabah ve akşam serin hissetmenize neden olabilir. Bu nedenle kat kat giyinmek pratik olacaktır.

Genel olarak, önümüzdeki günlerde İzmir'de hava koşulları dışarıda zaman geçirmek isteyenler için uygun olacak. Günlük planlar yaparken hava durumunu dikkate almanız önemli. Uygun kıyafet seçimleri yapmalı ve gerektiğinde bir ceket yanınıza almayı unutmamalısınız.