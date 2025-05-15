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İzmir 15 Mayıs Perşembe Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 15 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle güneşli ve ılımandır.

İzmir 15 Mayıs Perşembe Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

İzmir'de 15 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle güneşli ve ılımandır. Gündüz sıcaklıkları 25°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 17°C'ye kadar düşecek. Bu, Mayıs ayının ortalarına özgü tipik bir hava koşuludur. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunmaktadır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler öngörülüyor. 16 Mayıs Cuma günü sıcaklıkların 31°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Bununla birlikte rüzgarlı bir hava hakim olacaktır. 17 ve 18 Mayıs Cumartesi ve Pazar günleri yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Bu durum, hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini gösteriyor. Planlarınızı yaparken esnek olmak önemlidir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek gereklidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da önem taşır. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Sıcak günlerde bol su içmek önemlidir. Güneşten korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmak da faydalıdır. Hava koşullarını düzenli olarak takip etmek, planlarınızı buna göre ayarlamanıza yardımcı olur. Bu sayede olumsuz sürprizlerden kaçınabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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