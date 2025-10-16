HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İzmir 16 Ekim Perşembe hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'deki hava durumu, 16 Ekim 2025'te parçalı bulutlu ve 23°C sıcaklıkla başlayacak. Gün içinde rüzgar hızı 10 km/saat olarak tahmin ediliyor. 17 Ekim'de hava kapalı hale gelirken sıcaklık 23°C civarında kalacak. 18 Ekim'de parçalı az bulutlu, 19 Ekim'de ise parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. 20 Ekim'de yağmur geçişleri ve sıcaklık 19°C olacak. Serin sabah ve akşamlar için kat kat giyinmek önem taşıyor. İşte detaylar...

İzmir 16 Ekim Perşembe hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 16 Ekim 2025 Perşembe günü sabah saatlerinde hava serin. Parçalı bulutlu bir hava gözlemlenecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 23°C’ye ulaşacak. Ilıman bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinde hava açık olacak. Sıcaklıklar 20°C civarında seyredecek. Gece saatlerinde hava serinleyecek. Sıcaklık 15°C’ye düşecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esiyor. Sabah saatlerinde hızı 8 km/saat olacak. Gün içinde rüzgar hızının 10 km/saat olacağı tahmin ediliyor. Nem oranı sabah saatlerinde %70 seviyelerinde. Gündüz saatlerinde ise %43'e düşmesi bekleniyor. Basınç değerleri gün boyunca 1017 hPa seviyelerinde kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olacak. 17 Ekim Cuma günü hava kapalı hale gelecek. Sıcaklıklar 23°C civarında seyredecek. 18 Ekim Cumartesi günü hava parçalı az bulutlu olacak. Sıcaklıklar yine 23°C civarında kalacak. 19 Ekim Pazar günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 22°C seviyelerinde olacak. 20 Ekim Pazartesi günü ise yağmur geçişleri bekleniyor. Sıcaklıklar 19°C’ye düşecek.

Bu dönemde hava koşularına dikkat etmek önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde serin hava olacak. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gündüz ise hava sıcaklıklarına uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmalısınız. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler almak gerekir. Nem oranının yüksek olduğu sabah saatlerinde dikkatli olunmalıdır. Alerjik bünyelerin gerekli önlemleri alması önerilir. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilmelidir. Uygun yağmurluklar kullanarak ıslanmaktan korunmak önemlidir. Hava koşullarına göre planlarınızı esnek tutmalısınız. Ani değişikliklere uyum sağlamak gerekir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünyanın en önemli keşiflerinden biriDünyanın en önemli keşiflerinden biri
Okul müdürü çocuklarının gözü önünde vurulduOkul müdürü çocuklarının gözü önünde vuruldu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.