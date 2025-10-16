İzmir 16 Ekim Perşembe hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 16 Ekim 2025 Perşembe günü sabah saatlerinde hava serin. Parçalı bulutlu bir hava gözlemlenecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 23°C’ye ulaşacak. Ilıman bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinde hava açık olacak. Sıcaklıklar 20°C civarında seyredecek. Gece saatlerinde hava serinleyecek. Sıcaklık 15°C’ye düşecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esiyor. Sabah saatlerinde hızı 8 km/saat olacak. Gün içinde rüzgar hızının 10 km/saat olacağı tahmin ediliyor. Nem oranı sabah saatlerinde %70 seviyelerinde. Gündüz saatlerinde ise %43'e düşmesi bekleniyor. Basınç değerleri gün boyunca 1017 hPa seviyelerinde kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olacak. 17 Ekim Cuma günü hava kapalı hale gelecek. Sıcaklıklar 23°C civarında seyredecek. 18 Ekim Cumartesi günü hava parçalı az bulutlu olacak. Sıcaklıklar yine 23°C civarında kalacak. 19 Ekim Pazar günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 22°C seviyelerinde olacak. 20 Ekim Pazartesi günü ise yağmur geçişleri bekleniyor. Sıcaklıklar 19°C’ye düşecek.

Bu dönemde hava koşularına dikkat etmek önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde serin hava olacak. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gündüz ise hava sıcaklıklarına uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmalısınız. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler almak gerekir. Nem oranının yüksek olduğu sabah saatlerinde dikkatli olunmalıdır. Alerjik bünyelerin gerekli önlemleri alması önerilir. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilmelidir. Uygun yağmurluklar kullanarak ıslanmaktan korunmak önemlidir. Hava koşullarına göre planlarınızı esnek tutmalısınız. Ani değişikliklere uyum sağlamak gerekir.