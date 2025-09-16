İzmir 16 Eylül Salı Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir, 16 Eylül 2025 Salı günü tipik Akdeniz ikliminin etkisi altında olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 19°C ile 35°C arasında değişecek. Nem oranı %29 civarında seyredecek. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 4.4 km hızla esecek. Bu koşullar, açık ve güneşli bir hava ile hafif bir esinti sağlayacak.

17 Eylül Çarşamba günü hava sıcaklıklarının 22°C ile 37°C arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %17 seviyelerine düşecek. Rüzgar, batı-güneybatı yönünden saatte 6.3 km hızla esecek.

18 Eylül Perşembe günü hava sıcaklıklarının 27°C civarında olması tahmin ediliyor. Nem oranı %27 seviyelerinde kalacak. Bu günlerde hava koşullarının açık ve güneşli olması öngörülüyor.

Bu dönemde, özellikle öğle saatlerinde sıcaklıklar yüksek olacak. Nem oranı düşük kalacak. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş gözlüğü kullanımı önerilir. Bol su tüketmek de önemlidir. Hafif ve ter emici kıyafetler tercih edilmelidir. Vücut ısısının dengede tutulması sağlanabilir. Dışarıda vakit geçirecekler, güneşin en yoğun olduğu saatlerde, yani 10:00 ile 16:00 arasında, gölge alanlarda bulunmalıdır. Bu önlemler, konforu artıracak ve olası sağlık sorunlarının önüne geçecektir.