İzmir 16 Kasım Pazar Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 16 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu serin ve bulutlu olacak. Mevsim normallerine uygun bir hava durumu bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 17°C civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 4°C'ye kadar düşmesi öngörülüyor. Nem oranı %75 civarında kalacak. Rüzgar hızı ise 3.4 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:55 olarak belirlenmiştir. Gün batımı saati ise 17:58'dir.

Önümüzdeki günlerde ılıman bulutlu hava koşulları devam edecek. Pazartesi günü sıcaklık 17°C civarında olacak. Salı günü sıcaklık 18°C'ye yükselebilir. Çarşamba ve Perşembe günlerinde benzer sıcaklıklar etkili olacak. Bu günlerde bulutlu hava koşulları hakim olacak.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının düşeceğini unutmamalıyız. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir mont bulundurmak iyi bir fikir. Nem oranı yüksek olacak. Bu nedenle terleme sonucu rahatsızlık yaşamamak için hafif kıyafetler tercih edebilirsiniz. Rüzgar hafif olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunmaktadır. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir.