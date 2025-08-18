HABER

İzmir 18 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 18 Ağustos Pazartesi günü hava durumu bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla karakterize olacaktır.

Cansu Akalp

İzmir'de 18 Ağustos Pazartesi günü hava durumu bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla karakterize olacaktır. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 32°C civarında olacaktır. Gece ise sıcaklık 21°C seviyelerine düşecektir. Bu sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için zorluk yaratabilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülmektedir. 19 Ağustos Salı günü sıcaklıklar 34°C'ye yükselecektir. 20 Ağustos Çarşamba günü de sıcaklık 34°C seviyelerine ulaşması beklenmektedir. 21 Ağustos Perşembe günü sıcaklıkların 36°C'ye yükselebileceği tahmin edilmektedir. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için zorluklar yaratabilir.

Sıcak havalarda, güneş ışınlarının en yoğun olduğu 11:00-16:00 saatleri arasında dışarı çıkmaktan kaçınmak faydalıdır. Bu, vücut ısısını dengelemek için önemlidir. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli kıyafetler giymek, vücut ısısının kontrol altında tutulmasını sağlar. Sıcak havalarda güneş kremi kullanmak ve şapka takmak cilt koruması açısından önem taşır. Bu önlemler, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Ayrıca, klimalı ortamlarda vakit geçirmek veya serinletici içecekler tüketmek de rahatlama sağlar.

Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için, kalp ve solunum rahatsızlığı olan kişilerin dikkatli olmaları gerekmektedir. Gerekirse bir sağlık profesyoneline danışmak faydalı olacaktır. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları önemlidir. Bu dönemde serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmek, aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve düzenli olarak su içmek hayati önem taşır.

