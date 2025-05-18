İzmir 18 Mayıs Pazar Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

18 Mayıs 2025 Pazar günü, İzmir'de hava genellikle güneşli olacak. Günün ilerleyen saatlerinde yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklık 12°C ile 25°C arasında değişecek. Nem oranı %55 ile %79 arasında seyredecek. Rüzgarın hızı ise 19 km/saat civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları iyileşecek. 19 Mayıs Pazartesi günü, hava tamamen güneşli olacak. Sıcaklıklar 14°C ile 26°C arasında değişecek. 20 Mayıs Salı günü, hava 15°C ile 27°C arasında olacak ve güneşli bir gün bekleniyor. 21 Mayıs Çarşamba günü ise sıcaklık 17°C ile 29°C arasında olacak. Yine güneşli bir gün öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşulları değişken olabilir. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Öğle saatlerinde sıcaklıklar artabilir. Bu nedenle, kat kat giyinmek ve hava durumuna uygun kıyafet seçmek faydalı olacaktır. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak için yanınızda bir şemsiye bulundurmanız önerilir.

Sahilde vakit geçirecekler için deniz suyu sıcaklığının 20°C civarında olması bekleniyor. Bu, yüzme için uygun bir ortam sunuyor. Ancak, denize girmeden önce hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Ani hava değişimlerine dikkat edilmelidir.

Rüzgarın hızı 19 km/saat civarında olacak. Bu da açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam yaratıyor. Fakat rüzgarın yönü ve hızı değişebilir. Özellikle deniz kenarında veya açık alanlarda vakit geçireceklerin rüzgar durumunu kontrol etmeleri faydalı olacaktır.