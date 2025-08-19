HABER

İzmir 19 Ağustos Salı Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 19 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Sedef Karatay

İzmir'de 19 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 34°C'ye ulaşacak. Gece ise sıcaklık 22°C seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hafif ve güneydoğu yönünden esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 20 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklığı 33°C, 21 Ağustos Perşembe günü 36°C ve 22 Ağustos Cuma günü de 36°C civarında olacak. Bu tarihlerde hava genellikle güneşli kalacak.

Bu sıcak hava koşullarında özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmak zorlayıcı olabilir. Güneşin en yoğun olduğu saatler 11.00 ile 16.00 arasındadır. Bu saatlerde mümkünse dışarı çıkmaktan kaçınmak, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olacaktır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde, bol su içmek faydalı olacaktır. Ayrıca, hafif ve açık renkli kıyafetler giymek, şapka takmak ve güneş kremi kullanmak önemlidir. Rüzgarın hafif olacağı günlerde, deniz kenarına gitmeyi planlayanların dikkatli olmaları gerekmektedir.

Sıcak hava koşullarının uzun süre devam etmesi, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar için risk oluşturabilir. Bu kişiler serin ortamlarda bulunmalı ve düzenli olarak su tüketmelidir. Aşırı sıcakların yol açabileceği olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmak, sağlık için önemlidir.

