İzmir 19 Ekim Pazar hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 19 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu genellikle çok bulutlu olacak. Yer yer sağanak yağmurlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 20°C civarında seyredecek. Gece sıcaklığı ise 14°C olacak. Rüzgarlar güneyden başlayacak. Rüzgar, kuzeydoğuya doğru esecek. Hızları 7 km/saat ile 12 km/saat arasında değişecek. Nem oranı %61 ile %85 arasında dalgalanacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik bekleniyor. 20 Ekim Pazartesi günü yüksek bulutların arasında aralıklı güneş ışıkları görülecek. Sıcaklıklar 22°C civarında olacak. 21 Ekim Salı günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 23°C’ye kadar yükselecek. 22 Ekim Çarşamba günü yer yer sağanak yağmurlar bekleniyor. Sıcaklıklar 24°C civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı da hazırlıklı olunmalıdır. Özellikle 19 Ekim’deki sağanak yağmurlar için dışarıda bir şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın yönüne göre hareket edilmelidir. Sıcaklıkların artacağı günlerde hafif, nefes alabilir kıyafetler tercih edilmelidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli takip etmek günlük planlamaları kolaylaştıracaktır.