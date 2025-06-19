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İzmir 19 Haziran 2025 Perşembe hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir 19 Haziran 2025 Perşembe hava durumu açık ve güneşli olacak.

İzmir 19 Haziran 2025 Perşembe hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

İzmir'de 19 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu, değişken olacak. Bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Gündüz sıcaklığı 29°C, gece sıcaklığı ise 21°C olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için hazırlığı gerektiriyor.

20 Haziran Cuma günü, hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık gündüz 28°C, gece 20°C seviyelerinde seyredecek. 21 Haziran Cumartesi günü bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz 28°C, gece 21°C olacak. 22 Haziran Pazar günü de parlak güneş ışığı altında, gündüz 29°C ve gece 22°C sıcaklıklar öngörülüyor.

Hava koşullarındaki bu değişkenlik, açık hava etkinlikleri planlayanlar için hazırlık yapmayı gerektiriyor. Günlük hava tahminlerini düzenli olarak takip etmek, ani hava değişimlerine karşı önlem almanıza yardımcı olur. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak, yeterli su tüketmek sağlığınızı korumak açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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