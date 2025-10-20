HABER

İzmir 20 Ekim Pazartesi Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir, 20 Ekim 2025'te sağanak yağışlarla uyanacak. Özellikle Karşıyaka, Bornova ve Bayraklı bölgelerinde yoğun yağmur bekleniyor. Sabah sıcaklıklarının 14-16°C arasında olması, öğle saatlerinde 20-22°C'ye yükselebileceğini gösteriyor. Hafta boyunca hava ılıman ve güneşli geçecek. Gün içinde rüzgar hafif eserken, akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak önemli. Etkinlikler için uygun hava koşulları sunulacak.

Ufuk Dağ

İzmir'de 20 Ekim 2025 Pazartesi günü sabah saatlerinde sağanak yağışlar bekleniyor. Bu yağışların Karşıyaka, Bornova ve Bayraklı bölgelerinde daha yoğun olması tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde hava sıcaklıkları 14-16°C arasında olacak. Yağışla birlikte hafif rüzgarlar da etkili olacak. Öğle saatlerinde bulutlar dağılacak. Güneşin kendini göstermesiyle hava sıcaklıkları 20-22°C aralığına yükselebilir. Akşam saatlerinde ise sıcaklıklar 17°C civarına düşmesi öngörülüyor.

İzmir'de önümüzdeki günlerde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. 21 Ekim Salı günü en düşük 12°C, en yüksek 22°C bekleniyor. 22 Ekim Çarşamba günü en düşük 13°C, en yüksek 24°C olarak tahmin ediliyor. 23 Ekim Perşembe günü en düşük 13°C, en yüksek 26°C olabilir. 24 Ekim Cuma günü en düşük 14°C, en yüksek 25°C olarak öngörülüyor. 25 Ekim Cumartesi günü ise en düşük 13°C, en yüksek 24°C olması bekleniyor. Bu dönemde rüzgarların hafif esmesi ve gece sıcaklıklarının 10-13°C arasında değişmesi öngörülüyor.

Hava koşullarının ılıman ve güneşli olması, dış mekan aktiviteleri için uygun bir ortam sunuyor. Sabahlara ve akşamlara dikkat etmek gerekiyor. Hava sıcaklıkları düşeceği için buna uygun giyinmek faydalı olacaktır. Sabah saatlerinde kısa süreli yağış olabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Şemsiyenizi yanınıza almak önemli. Gün içinde güneşli hava hakim olduğu için güneş koruyucu ürünlerinin kullanılması önemlidir. Ayrıca, rüzgarların hafif esmesi nedeniyle açık alanlarda hafif bir mont veya ceket bulundurmak iyi bir fikir. Bu, akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
